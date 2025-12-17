Alcaraz se separa de su entrenador Ferrero tras siete años juntos

17 dic (Reuters) - El tenista español Carlos Alcaraz anunció el miércoles el fin de su colaboración con el entrenador Juan Carlos Ferrero, poniendo término a una relación que le ha reportado seis títulos de Grand Slam y el número uno del mundo en la clasificación.

Ferrero comenzó a entrenar a Alcaraz cuando tenía 15 años y le guió hasta varios títulos en el circuito ATP antes de convertirse en una potencia a tener en cuenta en los Grand Slams, pasando de ser un especialista en tierra batida a un jugador con dominio en todas las superficies.

"Gracias por haber hecho de sueños de niño, realidades. Empezamos este camino cuando apenas era un chaval, y durante todo este tiempo me has acompañado en un viaje increíble, dentro y fuera de la pista. Y he disfrutado muchísimo de cada paso contigo", escribió Alcaraz en un comunicado.

"Hemos conseguido llegar a la cima, y siento que, si nuestros caminos deportivos tenían que separarse, debía ser desde ahí arriba. Desde el lugar por el que siempre trabajamos y al que siempre aspiramos llegar", agregó.

Alcaraz terminó el año con los títulos del Abierto de Francia y del Abierto de Estados Unidos, mientras que ganó ocho campeonatos en total al asegurarse el número uno del año por segunda vez en su carrera.

No especificó por qué se separaba de Ferrero.

"Ahora llegan tiempos de cambio para los dos, nuevas aventuras y nuevos proyectos. Pero tengo la certeza de que los afrontaremos de la manera correcta, dando lo mejor de nosotros, como siempre hemos hecho. Siempre sumando. Te deseo lo mejor de corazón en todo lo que venga", señaló.

(Reporte de Rohith Nair en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)