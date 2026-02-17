Alcaraz sufre con Rinderknech pero avanza en su debut en el Abierto de Catar
El número uno del mundo Carlos Alcaraz dio un paso hacia adelante en su campaña para embolsarse su primer título del Abierto de Catar al vencer este martes a Arthur Rinderknech, la mejor raqueta francesa, por 6-4 y 7-6 (7/5) en su estreno en la primera ronda en Doha.
El prodigio ibérico, de 22 años, consiguió en una hora y 47 minutos su octava victoria consecutiva, la primera desde que venció en Australia a principio de mes y se convirtió en el tenista más joven en obtener todas las coronas del Grand Slam.
Aunque sufrió más de lo esperado frente a Rinderknech, número 30 del ranking de la ATP, Alcaraz mantuvo limpio su récord contra el galo, a quien había derrotado previamente en sus cuatro choques, dos en pista dura, como la catarí, y dos en césped.
El diestro español enfrentará en octavos de final al también francés Valentin Royer (60°), de 24 años y quien el lunes se impuso a su compatriota Pierre-Hugues Herbert (190°) por 6-0 y 6-3.
A esa instancia se clasificó con solvencia el lunes su gran contrincante, el italiano Jannik Sinner, número dos mundial, tras apabullar al checo Tomas Machac (31º) por 6-1 y 6-4.