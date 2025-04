Alcaraz supera a Davidovich y jugará la final de Montecarlo ante Musetti

El N.3 de la ATP, el español Carlos Alcaraz, se clasificó este sábado para su primera final en el Masters 1000 de Montecarlo, tras superar en semifinales a su compatriota Alejandro Davidovich (N.42) en dos sets, por 7-6 (7/2) y 6-4), y jugará por el título ante Lorenzo Musetti (N.16).

Antes de esta edición del torneo monegasco, Alcaraz (21 años) había perdido el único partido que había disputado en el Principado: fue contra el estadounidense Sebastian Korda en tres sets en la primera ronda de 2022.

Ausente por lesión en 2023 y 2024, Alcaraz no alcanzaba una final de un Masters 1000 (los segundos torneos en importancia tras los cuatro Grand Slams) desde su victoria en Indian Wells el año pasado.

"Ha pasado bastante tiempo", admitió Alcaraz en la entrevista a pie de pista.

"He tenido que ser paciente y creer que este momento iba a volver. En ocasiones la gente no es paciente, desea que llegue a la final en cada torneo. Me alegra darles la oportunidad de volver a verme en una final", añadió un Alcaraz que tiene el título en Róterdam como mejor resultado esta temporada.

En la tierra monegasca, Alcaraz disputará la 23ª final de su carrera y la séptima en un Masters 1.000.

El español tuvo que superar la resistencia de Davidovich, uno de los mejores jugadores del circuito en 2025.

- 3 de 19 puntos de 'break' convertidos -

El primer set fue muy parejo en lo bueno y, sobre todo en lo malo. Entre ambos cometieron 42 faltas directas (22 el malagueño por 20 el murciano) y Alcaraz desperdició tres bolas para haber cerrado antes la primera manga.

Sin embargo, el siempre combativo Davidovich luchó por no desengancharse del partido y alargó el desenlace al 'tie break', donde Alcaraz tiró de experiencia para llevárselo fácilmente por 7-2.

Davidovich acusó el golpe y pasó por un momento muy complicado: tras perder el primer juego con su servicio, levantó seis bolas que hubiesen supuesto un 3-0 casi insuperable.

El malagueño salvó el 'break', pero no pudo romper el servicio de Alcaraz, muy fiable, aunque necesitó seis bolas para cerrar el partido.

Uno de los puntos que deberá mejorar Alcaraz si quiere tener opciones el domingo será el de aprovechar mejor sus 'break points', ya que frente a Davidovich solo convirtió tres de los 19 que tuvo.

"Creo que he hecho un buen tenis desde el primer punto", explicó el murciano.

"He intentado aprovechar las oportunidades que me dio en el partido. Ha salvado muchos puntos de rotura y 'match points', pero estoy muy contento conmigo mismo. Lo más importante es que me estoy sintiendo bien físicamente", concluyó Alcaraz.

- Un frenazo para De Miñaur -

En la final se encontrará a Musetti, de 23 años, por primera vez en su carrera en una final de un Masters 1000 tras dar la vuelta a su duelo ante Alex de Miñaur (N.10): 1-6, 6-4 y 7-6 (6/4).

Será la segunda final entre Alcaraz y Musetti, después de la victoria del italiano contra el español en el ATP 500 de Hamburgo en 2022.

Alcaraz luego ganó sus otros tres duelos en el circuito ATP contra Musetti (dos en pista dura, uno en tierra batida).

Después de derrotar en cuartos de final al campeón defensor y triple ganador del torneo Stefanos Tsitsipas (8°), Musetti intentará el domingo suceder a su compatriota Fabio Fognini, último ganador italiano en el Principado, en 2019.

De Miñaur llegaba a semifinales tras un espectacular doble 6-0 sobre Grigor Dimitrov (N.18) en cuartos el viernes.

dga/mcd/meb/pm/dam