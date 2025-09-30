Alcaraz supera a Fritz y gana el Abierto de Japón

TOKIO, 30 sep (Reuters) - Carlos Alcaraz, el tenista número uno del mundo, superó a Taylor Fritz por 6-4 y 6-4 en la final del Abierto de Japón el martes para ganar su octavo título de un año espectacular y consolidar aún más su estatus como potencia dominante del tenis masculino.

Con esta victoria, Alcaraz se vengó de la sorprendente derrota sufrida ante Fritz en la Laver Cup de San Francisco este mes, la primera del español ante el estadounidense en cuatro enfrentamientos, que se produjo poco después de su triunfal campaña en el Abierto de Estados Unidos.

Tras un inicio de partido de alta calidad bajo el techo del Coliseo Ariake, Alcaraz se adelantó cuando Fritz envió un golpe largo para ceder el servicio por primera vez, y el primer cabeza de serie no estaba de humor para cejar en su empeño de sentenciar el primer set.

Fritz recibió tratamiento por un problema en el muslo antes del comienzo del siguiente set y Alcaraz presionó de inmediato al segundo cabeza de serie con una derecha fulminante que le permitió romper en el primer juego. El seis veces campeón de Grand Slam consiguió rápidamente una ventaja de 4-1, lo que provocó que Fritz tirara su raqueta al suelo en señal de frustración, y aunque Alcaraz se tambaleó brevemente con su saque más tarde, se aseguró la victoria para lograr su primer título en Tokio. (Información de Shrivathsa Sridhar en Bengaluru; edición de Ed Osmond; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)