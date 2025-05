Alcaraz supera a Khachanov, Sinner termina con representación argentina en Roma

Carlos Alcaraz (N.3) sufrió para ganar este martes al ruso Karen Khachanov (N.24), mientras que el N.1 del mundo, Jannik Sinner, se deshizo con más facilidad del último argentino superviviente en el Masters 1000 de Roma, Francisco Cerúndolo.

Tanto el murciano como el italiano están ya en cuartos de final en el Foro Itálico.

Alcaraz, capaz de conectar golpes brillantes como de encadenar errores, derrotó en tres sets por 6-3, 3-6 y 7-5 a su rival ruso.

Con una tira nasal para ayudarle a respirar y un aparatoso vendaje en la pierna derecha para minimizar las molestias físicas que ha sufrido en las últimas semanas, Alcaraz necesitó dos horas y media de partido para derrotar a un tenista al que ha ganado en las cinco ocasiones que se han visto las caras con la red de por medio.

"Físicamente he sufrido. No me duele ninguna parte del cuerpo, pero estaba cansado. El partido ha sido muy duro. He tenido que correr mucho, así que estoy satisfecho por la forma en que peleé cada pelota", admitió Alcaraz tras el partido.

Ausente el año pasado por lesión, Alcaraz (22 años), participa por segunda ocasión en el Masters 1000 de Roma, considerado el ensayo general para Roland Garros, que comenzará en dos semanas.

"Cuando perdí la ventaja en el segundo set puede que perdiera un poco de concentración. Él empezó a jugar bastante bien, pero me olvidé de todo y volver lo mejor que pude en el tercero. Me he limitado a luchar, estoy satisfecho con ello", explicó el español.

- La 24ª seguida de Sinner -

Cuando parecía que el partido se resolvería en el 'tie break' del tercer set, apareció de nuevo el mejor Alcaraz para sellar el pase a cuartos, donde se medirá al británico Jack Draper (N.5), que también sufrió para derrotar al francés Corentin Moutet (N.83) por 1-6, 6-4 y 6-3.

Otro de los favoritos, Sinner, de regreso al circuito ATP luego de una suspensión de tres meses, encadenó una tercera victoria consecutiva, ante el argentino Francisco Cerúndolo (18º).

Sinner, de 23 años, se impuso 7-6 (7/2), 6-3 y se enfrentará el jueves por una plaza en semifinales al vencedor del duelo entre el noruego Casper Ruud (7º) y el español Jaume Munar (66º).

El inicio de su partido tuvo que ser aplazado más de tres horas debido a una larga interrupción a causa de una tormenta.

El italiano iguala merced a esta victoria su mejor resultado en el Foro Itálico, donde había alcanzado los cuartos de final en 2022.

El tres veces ganador de Grand Slam, cuya última derrota se remonta al 1 de octubre de 2024, firmó una 24ª victoria consecutiva.

- Paolini a semifinales -

Desde su derrota contra el español Carlos Alcaraz en final del torneo de Pekín, Sinner conquistó el Masters 1000 de Shanghái, el Masters ATP de Turín (Italia), la Copa Davis con Italia, y, en enero, el Abierto de Australia por segunda vez consecutiva.

Después se alejó del circuito, de febrero a mayo, en virtud de un acuerdo alcanzado con la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) luego de dos controles antidopaje positivos en marzo de 2024 por clostebol, un anabolizante, atribuidos a una contaminación accidental a través de su fisioterapeuta.

Otro italiano, Lorenzo Musetti, se metió en cuartos tras derrotar al ruso Daniil Medevedev (11º). Su próximo rival será el alemán Alexander Zverev (N.2), verdugo del francés Arthur Fils (14º).

Antes, su compatriota Jasmine Paolini había eliminado a la rusa Diana Shnaider (11ª) 6-7 (1/7), 6-4, 6-2.

La N.5 del mundo, finalista en Roland Garros y Wimbledon en 2024, es la primera italiana desde Sara Errani en 2014 en alcanzar las semifinales en el torneo romano.

