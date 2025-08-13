Alcaraz supera a Medjedovic en Cincinnati antes de que la lluvia suspenda la sesión vespertina

12 ago (Reuters) - Carlos Alcaraz venció a Hamad Medjedovic por 6-4 y 6-4 para alcanzar los octavos de final del Abierto de Cincinnati el martes, luchando contra el sofocante calor de Ohio para lograr su 50ª victoria de la temporada antes de que la sesión de la tarde fuera suspendida por la lluvia.

El segundo cabeza de serie español también consiguió su 13ª victoria consecutiva en un torneo de los ATP Masters 1000, convirtiendo tres de los siete puntos de ruptura, en una contienda a fuego lento.

El serbio Medjedovic, que fue tratado por dolor de cuello tras el primer set, aceleró en el segundo para acortar los intercambios, superando a Alcaraz 25-16 en golpes ganadores pero cometiendo 38 errores no forzados frente a los 18 del español.

"Sé que es un jugador realmente potente", dijo Alcaraz. "Sus golpes son increíblemente difíciles de devolver. También tiene un gran saque. Sé que no le gusta correr demasiado de un lado al otro, así que mi plan era hacerle correr todo lo que pudiera".

Alcaraz, campeón en Montecarlo y Roma, se enfrentará a continuación al italiano Luca Nardi en su intento por conquistar su octavo título de Masters 1000.

La suspensión forzada por la lluvia del martes fue la última de una serie de interrupciones en el Abierto de Cincinnati esta semana.

El lunes, la victoria de Jannik Sinner sobre Gabriel Diallo se retrasó por una alarma de incendio antes de que los jugadores continuaran por el ruido. También hubo un retraso de una hora debido a un apagón. (Información de Janina Nuno Ríos en Ciudad de México y Aadi Nair en Bengaluru; edición de Cynthia Osterman y Lincoln Feast; editado en español por Irene Martínez)