Alcaraz supera la prueba de Hanfmann y pasa a tercera ronda del Abierto de Australia

Por Shrivathsa Sridhar

MELBOURNE, 21 ene (Reuters) - Carlos Alcaraz se sobrepuso a un tropiezo inicial en el Abierto de Australia al derrotar el miércoles al alemán Yannick Hanfmann por 7-6(4), 6-3 y 6-2 y avanzar a la tercera ronda en su intento por conseguir el pleno de los cuatro grandes en Melbourne Park.

Después de una victoria fácil en la primera ronda contra Adam Walton, Alcaraz, de 22 años, fue sometido a con Hanfmann en una Rod Laver Arena bañada por el sol, pero el español estuvo a la altura del desafío y logró el pase para enfrentarse a Michael Zheng o Corentin Moutet.

Alcaraz subió una marcha para igualar tras ir perdiendo 1-3, pero desaprovechó varias oportunidades para romper de nuevo el potente saque de Hanfmann antes de imponerse en el juego decisivo y cerrar un primer set físicamente agotador en 78 minutos.

El ganador de seis grandes no dejó que el segundo set se convirtiera en otro pulso, confiando en su velocidad y precisión para adelantarse y doblar su ventaja en el partido.

Hanfmann parecía desanimado al comienzo del tercer set, después de recibir tratamiento médico durante el descanso. Alcaraz, más suelto, no tuvo piedad y logró un doble "break" para cerrar la contienda con su saque.

(Información de Shrivathsa Sridhar en Melbourne; edición de Peter Rutherford; edición en español de Jorge Ollero Castela)