Alcaraz supera problema de rodilla y alcanza la cuarta ronda del Abierto de EEUU

Por Amy Tennery

NUEVA YORK, 29 ago (Reuters) - Carlos Alcaraz, segundo cabeza de serie del Abierto de Estados Unidos, se sobrepuso el viernes a un problema de rodilla a mitad de partido y pasó a tercera ronda tras deshacerse del italiano Luciano Darderi por 6-2, 6-4 y 6-0, logrando su 80ª victoria en un Grand Slam.

El español está en una racha extraordinaria, con un récord de 42-2 desde abril, y siguió adelante en el torneo después de pedir un tiempo muerto médico en la segunda manga en el estadio Arthur Ashe. Ahora se medirá al francés Arthur Rinderknech, que ganó a su compatriota Benjamin Bonzi por 6-4, 3-6, 3-6 y 2-6.

"Es sólo una precaución que pedí al fisio", dijo Alcaraz tras el partido, apaciguando las preocupaciones. "Me encuentro bien".

El campeón de 2022 tomó el control del primer set de inmediato, rompiendo a Darderi con una derecha ganadora en el segundo juego y de nuevo en punto de set cuando su oponente golpeó la bola en la red.

Darderi cometió tres dobles faltas antes de perder el servicio con un error de revés en el cuarto juego del segundo set, pero encontró su espíritu competitivo cuando rompió desde la línea de fondo en el séptimo.

Alcaraz pidió un tiempo muerto médico tras el noveno juego y dijo al fisioterapeuta que había empezado a notar algo raro en la rodilla derecha en los primeros compases del set.

La preocupación duró poco, ya que Darderi cometió otra doble falta en un punto de set y Alcaraz rompió con un revés colocado con maestría y una derecha ganadora en el segundo y cuarto juegos del set final.

"He jugado un gran tenis, una gran actuación en general, así que estoy muy orgulloso de ello", dijo Alcaraz al término del encuentro.

(Editado en español por Carlos Serrano)