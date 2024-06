Alcaraz-Tsitsipas, duelo de alta tensión en sesión nocturna de Roland Garros

Como el año pasado, Carlos Alcaraz y Stefanos Tsitsipas se enfrentan en cuartos de final de Roland Garros el martes, en una sesión nocturna entre dos de los favoritos a levantar la 'Copa de los Mosqueteros'.

El griego, número 9 del mundo, saltará a la pista Philippe Chatrier con la esperanza de vencer por primera vez a 'Carlitos', número 3 del mundo que ha ganado los 5 partidos previos entre ambos tenistas.

"Todavía no me ha ganado en los partidos que hemos jugado, los he ganado todos. No quiere decir que tenga que jugar al 50%, pero sé qué tengo que hacer tácticamente", dijo Alcaraz el domingo tras su victoria contra el canadiense Feliz Auger-Aliassime (N.21).

Tsitsipas, no obstante, llega lanzado esta temporada, luego de una sensacional temporada sobre tierra batida en la que ganó el Masters 1000 de Montecarlo a mediados de abril, y tras haber alcanzado la final en Barcelona.

- 5 a cero para el español -

Sobre la tierra batida parisina, el griego de 25 años está realizando un torneo sólido, si bien en octavos necesitó "ponerse las pilas" contra Matteo Arnaldi (N.35).

Necesitará mantener esa actitud ante Alcaraz el martes, un rival que le derrotó por primera vez en tercera ronda del US Open 2023, cuando Tsitsipas era número 3 del mundo. Sobre arcilla, el murciano le derrotó con solvencia el año pasado en la final de Barcelona y, semanas más tarde, en cuartos de final del Grand Slam parisino.

"Ha dicho que, por nuestro pasado, le gustaba jugar contra mí. Espero que le guste menos esta vez. También espero poder aprovechar esta ocasión y conseguir que no esté tan cómodo contra mí, ese es el objetivo que me he fijado", respondió el griego el domingo.

Cuando ambos salten a la pista, lo harán conocedores del rival al que tendrían que medirse en semifinales. El italiano Jannik Sinner (N.3) parte como favorito contra el búlgaro Grigor Dimitrov (N.10).

El martes también saltará a la pista central la polaca Iga Swiatek, número 1 del mundo y vencedora en tres de las últimas cuatro ediciones de Roland Garros. Su último obstáculo antes de las semifinales es la checa Marketa Vondrousova (N.6).

-- Programa de los principales partidos de la 10ª jornada de Roland Garros (a partir de las 09h00 GMT):

. Court Philippe-Chatrier:

Coco Gauff (ÜSA/cabeza de serie N.3) - Ons Jabeur (TUN/N.8)

(No antes de las 10h30 GMT)

Iga Swiatek (POL/N.1) - Marketa Vondrousova (CZE/N.5)

Grigor Dimitrov (BUL/N.10) - Jannik Sinner (ITA/N.2)

(No antes de las 18h15 GMT)

Stefanos Tsitsipas (GRE/N.9) - Carlos Alcaraz (ESP/N.3)

Ig-dam/mcd

AFP