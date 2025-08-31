Alcaraz tumba a Rinderknech y desembarca en cuartos del US Open

De nuevo por la vía rápida, el español Carlos Alcaraz venció el domingo al francés Arthur Rinderknech y se metió en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, donde rompió de paso otra marca de precocidad.

El número dos mundial tuvo que armarse de paciencia para desactivar el potente servicio de Rinderknech (82) y cantar victoria por 7-6 (7/3), 6-3 y 6-4.

Alcaraz, que sigue sin dejarse un set en Nueva York, remó hasta mediado el segundo set para encontrar su primera pelota de break frente a Rinderknech, quien a los 30 años debutaba en unos octavos de Grand Slam.

Al español le bastó con otro quiebre en el tercer set para zanjar una tarde de juego más pragmático que brillante, aunque también obsequió al público con trucos de magia como un asombroso golpe por detrás de la espalda.

Con 22 años y tres meses, Alcaraz es el tenista más joven en sumar 13 presencias en cuartos de final de torneos de Grand Slam. Únicamente el alemán Boris Becker y el sueco Björn Borg llegaron también a esa cifra antes de cumplir 23 años.

Su próximo rival será el checo Jiri Lehecka, número 21 de la ATP, al que derrotó en junio en la final del torneo de hierba de Queens.

