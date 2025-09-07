Alcaraz vence a Sinner en el US Open, conquista su sexto título de Grand Slam y vuelve como número 1

NUEVA YORK (AP) — Carlos Alcaraz restableció su hegemonía sobre Jannik Sinner al someter a su gran rival por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 el domingo en la final del Abierto de Estados Unidos, con lo que el español de 22 años conquistó su segunda corona en Flushing Meadows y el sexto título de Grand Slam en su carrera.

En el tercer grande consecutivo que enfrentó a estos dos jóvenes fuera de serie, Alcaraz emergió victorioso al cabo de dos horas y 42 minutos para recuperar el trono de número uno del tenis masculino.

Alcaraz quedó arriba 9-5 en el duelo directo contra Sinner, un italiano de 24 años, que intenta convertirse en el primer hombre en revalidar el título en Flushing Meadows desde que Roger Federer ganó cinco campeonatos consecutivos aquí de 2004 a 2008.

Fue el octavo Grand Slam consecutivo que terminó con Alcaraz o Sinner recibiendo el trofeo, muestra inequívoca de la sideral superioridad sobre el resto. Han acaparado cada título de los Slam que se han disputado desde enero de 2024 y 10 de los últimos 13.

Novak Djokovic, el serbio de 18 años que sucumbió el viernes ante Alcaraz en las semifinales, se llevó los otros tres en ese lapso.

El duelo del domingo marcó la primera vez en la historia del tenis que los mismos dos hombres se han medido en tres finales seguidas de los Slams en una misma temporada.

La final contó con la presencia del presidente Donald Trump, sentado en una suite de patrocinadores en el estadio Arthur Ashe. Trump recibió una mezcla de aplausos y abucheos cuando saludó antes del partido y nuevamente cuando fue mostrado en las pantallas de video después del primer set.

El inicio del partido se retrasó aproximadamente media hora porque miles de aficionados aún estaban afuera en fila, tratando de pasar las medidas de seguridad adicionales implementadas debido a la presencia de un presidente en funciones en el torneo por primera vez desde Bill Clinton en 2000.

___

