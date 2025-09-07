Alcaraz vence a Sinner y se adjudica su segundo título del Abierto de EEUU

Por Shrivathsa Sridhar

NUEVA YORK, 7 sep (Reuters) - Carlos Alcaraz puso fin el domingo al reinado de Jannik Sinner con una victoria por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 para reclamar el título del Abierto de Estados Unidos y reforzar su control sobre la rivalidad que define una era entre los abanderados del tenis masculino.

En un eco perfecto del triunfo que lo impulsó al número uno del mundo en 2022, el segundo título de Alcaraz en Nueva York lo elevó a la cima del tenis, ya que el español de 22 años desplazó a Sinner y llevó cuenta en el Grand Slam a seis títulos.

En el inicio del partido en el icónico Arthur Ashe Stadium, Alcaraz logró un quiebre rápido y luego mantuvo su servicio, lo que lo llevó a ganar el primer set con rapidez.

Con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observando desde un palco de lujo en las gradas y agregando otra capa de espectáculo a la tercera final de Grand Slam consecutiva entre el dúo este año, Sinner respondió para llevarse el siguiente set después de salvar un punto de quiebre temprano.

Tras perder su primer set en el campeonato, Alcaraz logró una ventaja de 5-0 en el tercer parcial antes de que Sinner pudiera anotar su nombre en el marcador. Pero el español aprovechó la potencia de su saque para poner las cosas 6-1.

Sinner conectó dos voleas impresionantes en el juego inicial del cuarto set entre aplausos y mantuvo su servicio después de ser llevado al límite nuevamente, pero se quebró bajo presión y le entregó un quiebre crucial a Alcaraz en el quinto juego.

Alcaraz se aseguró la victoria en su tercer punto de partido y celebró levantando los puños antes de un cálido abrazo con su rival y de una intensa celebración con su equipo.

