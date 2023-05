Alcaraz vence a struff para sumar su segundo título consecutivo en madrid

Por Fernando Kallas

MADRID, 7 mayo (Reuters) - El número dos del mundo Carlos Alcaraz venció al alemán Jan-Lennard Struff por 6-4, 3-6 y 6-3 el domingo en la final del Abierto de Madrid para conquistar el torneo por segundo año consecutivo.

Alcaraz, que tuvo un comienzo de temporada plagado de lesiones, volvió en plena forma el mes pasado para ganar el Abierto de Barcelona por segundo año consecutivo. Con su conquista del domingo sumó su cuarto título del año y el décimo de su carrera.

La victoria fue el cuarto trofeo del ATP Masters 1000 para el español, quien se convirtió en el número uno más joven del mundo en septiembre cuando ganó el Abierto de Estados Unidos y ocupó ese lugar durante 20 semanas hasta que Novak Djokovic lo recuperó en enero.

Alcaraz rompió el servicio de su rival en el primer juego, pero Struff igualó las cosas en el cuarto game, antes de que el español lograra otro quiebre para cerrar el set inicial.

Struff se puso 3-0 con rapidez en el segundo parcial y lo cerró por 6-3, pero Alcaraz se despertó en el tercero, rompiendo para liderar 3-1 antes de imponerse por 6-3 para quedarse con la corona.

"Hoy he disfrutado a ratos, en otros he sufrido, pero en estas situaciones los nervios te superan, pero he disfrutado más que sufrido", dijo Alcaraz tras el triunfo.

"Jan es muy agresivo (...) soy agresivo pero me adapto a las circunstancias, ha tocado remar y ser menos agresivo, me enfoco en mí mismo y en mi nivel", agregó.

(Información de Fernando Kallas; Editado en español por Javier Leira)

Reuters