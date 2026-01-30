Alcaraz vence a Zverev y alcanza la final del Abierto de Australia

MELBOURNE, 30 ene (Reuters) - Carlos Alcaraz superó un problema en la pierna para imponerse por 6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4) ⁠y 7-5 a Alexander Zverev el ⁠viernes y alcanzar su primera final del Abierto de Australia, logrando así mantener viva su aspiración de lograr el pleno de los cuatro grandes torneos.

El jugador de 22 años apenas podía ⁠moverse tras ‌sufrir un problema ​a mitad del tercer set, que perdió en el desempate, pero se valió de su magnífico golpeo ​y colocación para conseguir puntos ganadores y prolongar el partido.

Alcaraz siguió peleando, derrotando a Zverev en el ‌set decisivo, y ahora intentará recuperarse para enfrentarse a Novak Djokovic o ‌Jannik Sinner en la final del domingo, ​donde una victoria le permitiría completar su colección de Grand Slams.

Tras ocho juegos consecutivos sin ceder el servicio en una Rod Laver Arena bañada por el sol, Alcaraz consiguió la primera rotura cuando Zverev cometió una doble falta, y el español ganó el siguiente juego en blanco y se llevó el primer set.

Zverev, que parecía descontento con la tensión de las cuerdas de su raqueta al final del primer set, soportó más presión para mantener su servicio en el primer juego del siguiente set, que ⁠duró 10 minutos, y luego se puso con una ventaja de 5-2 cuando Alcaraz concedió varios puntos fáciles.

Pero un revés fulminante ayudó a ​Alcaraz a romper el servicio en el noveno juego, y el número uno del mundo igualó el marcador en el siguiente, antes de aumentar la intensidad en el desempate para duplicar su ventaja.

El seis veces campeón de Grand Slam luchó hasta el 4-4 en la tercera manga, antes de empezar a sentir molestias en el muslo derecho.

Alternando entre golpes potentes y dejadas, Alcaraz se puso 5-4 antes de pedir un tiempo muerto médico, lo que provocó que un ⁠furioso Zverev protestara ante el supervisor alegando que, según las reglas, no se debería permitir que su oponente recibiera ​tratamiento por calambres, aunque no estaba claro cuál era el problema en la pierna.

Alcaraz aguantó, se puso 6-5 y bebió un gran trago de zumo antes de darlo todo en el desempate, pero Zverev no tuvo piedad y le arrebató el set.

Con su movimiento ‍mejorando poco a poco, Alcaraz levantó los puños ante los aplausos del público tras mantener su servicio en el cuarto set y forzar otro desempate, en el que Zverev mejoró su servicio para forzar un quinto y decisivo set.

El tercer cabeza de serie, Zverev, rompió el servicio para tomar una ventaja temprana, pero Alcaraz comenzó a parecer el de siempre cuando alcanzó una dejada en ​la red y logró un impresionante golpe ganador en el sexto juego, dando esperanzas a sus aficionados.

Alcaraz finalmente rompió el servicio en el décimo juego, mientras la Rod Laver Arena temblaba, antes de sellar una épica victoria en el primer partido de cinco sets en la pista ‍central este año. (Información de Ian Ransom en Melbourne; edición de Alison Williams; editado en español por Tomás Cobos)