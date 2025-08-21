Alcaraz y Djokovic avistan debuts exigentes en el US Open. Venus jugará contra Muchova

NUEVA YORK (AP) — Carlos Alcaraz y Novak Djokovic enfrentarán a rivales estadounidenses que podrían ser peligrosos cuando emprendan la búsqueda de otro título del Abierto de Estados Unidos.

Mientras tanto, a sus 45 años, Venus Williams regresa al torneo y se las verá contra Karolina Muchova, otrora finalista pasada del Abierto de Francia y que ha alcanzado las semifinales en Nueva York en los últimos dos años.

Se trata de uno de los cruces de mayor voltaje para el comienzo del último Grand Slam de la temporada tras la confección el jueves de los cuadros de individuales masculinos y femeninos.

La actividad arrancará el domingo, un día antes que en el pasado, y un par de recientes campeones del US Open podrían ser puestos a prueba temprano.

Alcaraz, segundo cabeza de serie, se las verá Reilly Opelka. Un ex Top 20 que ha sufrido con lesiones recientemente, Opelka mide 2,11 metros (6,11 pies) y tiene un potente saque que lo llevó a la cuarta ronda en Nueva York en 2021.

Al año siguiente, Alcaraz conquistó su único título del US Open. El español ha sumado cuatro títulos más de Grand Slam.

Djokovic es el dueño del récord masculino con 24 de ellos, incluidos cuatro en Flushing Meadows. Como séptimo cabeza de serie, el serbio enfrentará a Learner Tien, un zurdo de 19 años que sorprendió a Daniil Medvedev en su camino a la cuarta ronda del Abierto de Australia en enero de este año.

Con 38 años encima, Djokovic está disputando menos torneos fuera de los cuatro grandes, retrocediendo en el ranking. Podría toparse con el estadounidense Taylor Fritz, el cuarto cabeza de serie y subcampeón de la pasada edición del US Open, en los cuartos de final, luego a Alcaraz en las semifinales y al número uno al campeón vigente Jannik Sinner en la final.

Williams recibió un comodín por parte de la Asociación de Tenis de Estados Unidos para un torneo donde ganó dos de sus siete títulos de individuales de Grand Slam. Será la jugadora de mayor edad en competir en individuales en Flushing Meadows desde 1981.

Pero se enfrenta a Muchova (11ma preclasificada), alguien que ha demostrado la capacidad de elevar su juego en los torneos más importantes. Después de caer en la final del Abierto de Francia 2023, Muchova avanzó a las semifinales en Nueva York ese verano y nuevamente el año pasado.

Coco Gauff (3ra preclasificada), quien conquistó su primer Slam en el US Open 2023, abrirá su campaña ante Ajla Tomljanovic, la australiana que venció a la hermana menor de Williams, Serena, en su último partido en 2022.

Los potenciales cuartos de final en el lado masculino tendrían a Sinner-Jack Draper (5); y Alexander Zverev (3)-Alex de Miñaur (8) en la mitad superior del cuadro.

La mitad inferior podría deparar un Alcaraz-Ben Shelton y Fritz-Djokovic.

Los cuartos de final femeninos podrían tener a la campeona defensora y número uno mundial Aryna Sabalenka contra Jasmine Paolini y Jessica Pegula-Mirra Andreeva. El otro lado podría ver a Iga Swiatek-Amanda Anisimova, lo que sería una revancha de la victoria de Swiatek en la final de Wimbledon. Además, estaría un duelo Gauff-Madison Keys, reinante campeona del Abierto de Australia.

