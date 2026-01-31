Alcaraz y Djokovic se citan con la historia en Melbourne

Uno se puede convertir en el más joven en ganar los cuatro títulos del Grand Slam; el otro, en el tenista de la historia con más "Grandes": Carlos Alcaraz y Novak Djokovic tienen este domingo una cita con la historia del tenis, en la final del Abierto de Australia, en Melbourne (08:00 GMT)

A sus casi 39 años, a Djokovic solo le queda un partido que ganar para hacer realidad su sueño de conquistar un 25º título de Grand Slam, pero para lograrlo debe repetir una hazaña: tras Jannik Sinner en semifinales, tiene que vencer a Carlos Alcaraz en la final.

Pese a los diez títulos que el serbio ya ha conquistado en Melbourne, la presión por convertirse definitivamente en el "GOAT" puede jugarle una mala pasada: el "Djoker" ya vivió uno comparable en su final del US Open 2021, cuando estaba a solo tres sets de completar el Grand Slam en un año tras haber ganado ya el Abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon, pero se derrumbó y perdió en tres sets contra Daniil Medvedev.

- Experiencia contra juventud -

Esta vez, además, tendrá enfrente al N.1 mundial y saltará a la pista con menos tiempo de descanso que el español: "espero tener suficiente energía para pelear punto a punto y después, que Dios decida...", declaró el serbio tras haber vencido en una memorable batalla a Sinner, campeón en Melbourne los dos últimos años.

Desde que ganó su 24º "Major" en el US Open de 2023 e igualó el récord de Margaret Court, Alcaraz ya ha impedido en varias ocasiones que Djokovic alcance el soñado récord: le ganó dos finales en Wimbledon (2023 y 2024) y en semifinales del US Open en 2025.

- Fortaleza mental -

Además de su incomparable experiencia (el serbio disputará su 38ª final de Grand Slam, la 11ª en Melbourne, donde ganó las otras 10; para el español es la primera), el serbio podrá apoyarse en la fortaleza mental forjada a lo largo de dos décadas de lucha contra sus dos grandes rivales Roger Federer y Rafael Nadal.

Incluso tendrá un plus de amor propio para callar a aquellos que ya le daban por enterrado: "he visto que había un montón de expertos que, de repente, deseaban que me retirara (...) me dieron motivación para demostrar que estaban equivocados", dijo el sábado.

- El peso de los años -

También físicamente llega menos castigado de lo que hubiese podido llegar, luego de que en octavos, su rival Jakub Mensik no compareciese por lesión, y en cuartos jugó poco más de dos sets frente a Lorenzo Musetti antes de que el italiano se retirase por un problema físico cuando estaba 2-0 arriba.

"vamos a ver cómo recuperamos físicamente porque él también tuvo un partido largo", añadió Djokovic en referencia a los cinco sets y casi 5H30 que necesitó Alcaraz para derrotar en semifinales al alemán Alexander Zverev, en un partido en el que sufrió calambres y vómitos en la tercera manga.

- Imbatible a cinco sets -

Pese a esos problemas, Alcaraz, a sus 22 años y 272 días, está a un paso de convertirse en el tenista más joven de la historia en conquistar los cuatro títulos del Grand Slam (dos Roland Garros, en 2024 y 2025, dos Wimbledon en 2023 y 2024 y dos US Open en 2022 y 2025).

La mayor experiencia del serbio, por los 16 años de diferencia que separan a ambos, queda compensada en parte por la capacidad de lucha del español, que nunca da un partido por perdido.

Solo esta fortaleza mental explica una estadística asombrosa: Alcaraz ha disputado 16 partidos a cinco sets en su carrera y ha ganado 15. La única vez que perdió fue ante Matteo Berretini en el Abierto de Australia en 2022.

Ambos tienen motivos para dar el máximo el domingo: "cada vez que nos enfrentamos jugamos por la historia", auguró Djokovic.