Alcaraz y Federer se lucen en el Abierto de Australia jugando una ronda de golf

MELBOURNE, Australia (AP) — Carlos Alcaraz reveló que se reunió con Roger Federer para una ronda de golf antes del Abierto de Australia, y fue tal como el español de 22 años esperaba.

El swing de Federer, dijo, es “es tan bonito como su tenis”

"Todo lo que hace, lo hace con estilo", comentó Alcaraz. "Lleva jugando dos años y su nivel es realmente, realmente bueno".

"He estado jugando cinco y me ganó", expresó, riéndose. "¡Duele, sí!"

El tema se centró en el golf durante la entrevista a pie de cancha después de la victoria de Alcaraz, el número uno del mundo, por 7-6 (4), 6-3, 6-2 sobre Yannick Hanfmann el miércoles en la segunda ronda del primer Grand Slama del año.

Fue otro paso más cerca de su objetivo de ser el jugador más joven en completar un Grand Slam en individuales masculinos, es decir, una colección completa de los cuatro grandes trofeos del tenis.

Eso es algo que Federer, quien regresó al Abierto de Australia con su familia en una muy tardía gira de despedida, tuvo que esperar siete años para lograr después de ganar el primero de sus 20 grandes.

Alcaraz ya tiene seis: dos en Roland Garros, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos, y necesita el título australiano para su Slam personal. Nunca ha pasado de los cuartos de final en el Melbourne Park.

Jannik Sinner, su principal rival, ha ganado los dos últimos títulos australianos. La pareja se ha repartidos los últimos ocho grandes de manera equitativa entre ellos, en una rivalidad ahora conocida como “Sincaraz”.

Por lo tanto, no es de extrañar que Alcaraz esté buscando a algunos de los grandes del tenis, como Federer y otros, para encontrar formas de marcar diferencia.

Ha estado mejorando áreas de su juego, particularmente el saque, que ahora se parece mucho al de Novak Djokovic. Tanto es así que Djokovic, quien ha ganado 10 de sus 24 grandes en Melbourne Park, lo ha notado.

Con Djokovic y Sinner, el número dos del mundo, en el lado opuesto del cuadro, Alcaraz puede observarlos en sus días libres en Melbourne. Y esos, por ahora, no involucran otras distracciones deportivas.

“Siempre hay tiempo para jugar al golf. Intentamos aprovechar los días libres”, dijo Alcaraz. “Pero el campo de golf me está esperando, eso lo sé”.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes