Alcaraz y João Fonseca tendrán "revancha" en juego de exhibición en San Pablo

El número uno del tenis, el español Carlos Alcaraz, y la promesa brasileña João Fonseca se enfrentarán en diciembre del próximo año en un nuevo juego de exhibición, esta vez en San Pablo, anunciaron este lunes los organizadores.

El pasado 8 de diciembre, Alcaraz y Fonseca se midieron por primera vez en otro compromiso de exhibición en Estados Unidos, en el LoanDepot Park, en Miami, con victoria 5-7, 6-2 y 10-8 del europeo.

"Revancha en San Pablo (...). ¡Va a ser un placer recibirte en Brasil, Carlitos!", publicó en Instagram Fonseca, de 19 años, que escaló en 2025 del 145º al 24º puesto del ranking mundial de la ATP.

Bautizada como San Pablo Super Match, la cita será el 12 de diciembre de 2026 en el Allianz Parque, casa del club de fútbol Palmeiras.

Alcaraz, de 22 años, se ha repartido todos los torneos de Grand Slam de 2024 y 2025 con el italiano Jannik Sinner: cuatro para cada uno. Este año, el español conquistó Roland Garros y US Open.