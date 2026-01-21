Alcaraz y Sabalenka superan las primeras pruebas del Abierto de Australia

Por Shrivathsa Sridhar

MELBOURNE, 21 ene (Reuters) - Carlos Alcaraz aguantó el miércoles los potentes golpeos de su viejo conocido Yannick Hanfmann en la segunda ronda del Abierto de Australia, mientras que la también primera cabeza ⁠de serie Aryna Sabalenka también pasó apuros antes de ⁠sellar su pase.

Otra aspirante al título, Coco Gauff, se clasificó para la siguiente ronda tras derrotar a Olga Danilović, y también hubo más alegría para la jugadora turca procedente de la fase previa, Zeynep Sönmez, quien igualó su mejor actuación ⁠en un ‌Grand Slam al alcanzar ​la tercera ronda.

Después de una victoria fácil en la primera ronda, Alcaraz, de 22 años, tuvo más trabajo ante Hanfmann, número 102 ​del mundo, en una Rod Laver Arena bañada por el sol, pero estuvo a la altura y se impuso por 7-6(4), 6-3, ‌6-2.

"Sabía que él iba a jugar muy bien", dijo Alcaraz.

"Conocía su nivel. Pasamos ‌juntos por los Challengers, he jugado contra él. Fue más ​duro de lo que pensé al principio y no sentí la pelota tan bien."

Alcaraz se encontró con un 1-3 en contra en el primer set y, tras volver a igualar la contienda, desaprovechó varias oportunidades de volver a romper el potente saque de Hanfmann.

Sin embargo, el ganador de seis grandes se adelantó en el desempate para cerrar un primer set físicamente agotador en 78 minutos, y mantuvo ese impulso en el segundo set, confiando en su velocidad y precisión para doblar su ventaja.

Hanfmann recibió tratamiento médico antes del comienzo del tercer set y Alcaraz, que no tuvo piedad, logró un doble "break" y cerró la contienda con su saque.

"Venía como una bomba", dijo ⁠el español sobre la potencia de Hanfmann: "derechas, reveses, saques. Tenía que estar preparado." "Estoy muy contento de haber superado un primer set difícil... y de haber jugado a un muy buen nivel ​al final del partido y pasar."

TROPIEZA

Los problemas de Sabalenka en el partido inaugural en la pista principal surgieron de la nada. La bielorrusa se puso con una ventaja de 5-0 ante la china Bai Zhuoxuan antes de tropezar repentinamente y perder tres juegos seguidos.

Sin embargo, la número uno del mundo volvió a centrarse en su juego y arrasó a Bai durante el resto del encuentro, en el que se impuso por 6-3 y 6-1 para seguir camino de su tercer título de Grand Slam.

"No empezó bien, pero luego tuvo la fuerza para cambiar un par de cosas y presionarme. Fue ⁠muy impresionante", dijo Sabalenka.

"Parecía que no le importaba el resultado. Solo intentaba encontrar algo que le ayudara a ganar el partido." Gauff tuvo su mejor versión, ​implacablemente eficiente. La tercera cabeza de serie se impuso a Danilovic por 6-2 y 6-2 para avanzar, mientras que la canadiense Victoria Mboko derrotó a la estadounidense Caty McNally por 6-4 y 6-3. El día de Emma Raducanu terminó en decepción, la ganadora del Abierto de Estados Unidos en 2021 fue derrotada por la austriaca Anastasia Potapova por 7-6(3) y 6-2, mientras ‍que Elina Svitolina avanzó en condiciones más favorables por la mañana, venciendo a Linda Klimovičová por 7-5 y 6-1.

Daniil Medvédev cedió el primer set ante Quentin Halys, pero el tres veces subcampeón se esforzó al máximo para anotarse una victoria por 6-7(9), 6-3, 6-4, 6-2 y unirse a su amigo ruso de la infancia Andrey Rublev en la siguiente ronda.

Aunque las banderas rusas están prohibidas en Melbourne Park como parte de las medidas impuestas por Tennis Australia tras la invasión de Ucrania por parte de Moscú, ​en las gradas ondeaban muchas banderas turcas mientras Sönmez proseguía su carrera de ensueño en Australia.

Sönmez, de 23 años, que se ha convertido rápidamente en una de las favoritas del público tras ayudar a un recogepelotas que se desmayó en la jornada inaugural, se impuso a la húngara Anna Bondár por 6-2 y 6-4 para pasar a la tercera ronda, igualando ‍su hazaña del año pasado en Wimbledon.

(Información de Shrivathsa Sridhar en Melbourne; edición de Peter Rutherford; edición en español de María Bayarri Cárdenas)