Alcaraz y Sinner exploran la posibilidad de formar pareja en dobles

Por Minwoo Park

SEÚL, 9 ene (Reuters) - Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, los dos mejores tenistas masculinos del mundo, barajan la posibilidad ⁠de jugar juntos algún día ⁠en un torneo de dobles, mientras se preparan para su partido de exhibición de apertura de temporada en Incheon.

La pareja, que ha ganado nueve ⁠de los ‌últimos diez ​títulos de Grand Slam, se enfrentará en el Hyundai Card Super Match en el Inspire ​Arena el sábado, ocho días antes de que comience el Abierto de Australia en ‌Melbourne Park.

"Lo hemos pensado una o dos veces", ‌dijo el número uno del mundo, ​Alcaraz, en una rueda de prensa el viernes, seguida de una divertida sesión de tenis de mesa ante cientos de aficionados.

"Pero al ser jugadores de individuales y jugar tantos partidos, torneo tras torneo, a veces es muy difícil jugar dobles."

"Al menos una vez estaría bien. Pero creo que yo jugaría de derecha y él (Sinner) de revés."

Sinner también se mostró a favor de la idea.

"Creo que sería divertido compartir ⁠la pista al menos una vez de otra manera, en el mismo lado", dijo.

"Lo hablaremos quizá este año. ​O el año que viene, ¿por qué no? ¡Será una sorpresa!".

"CREANDO NUESTRA PROPIA HISTORIA"

El dúo, apodado "Sincaraz", ha contribuido a llevar el tenis masculino a una nueva era más allá del "Big Three" de Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic.

"Tenemos una gran rivalidad. También tenemos que ver cuánto tiempo podemos mantener este nivel. No podemos compararnos con lo que ha hecho el 'Big Three'. Tampoco queremos ⁠hacerlo. Somos nosotros mismos", dijo Sinner, número dos del mundo.

"Queremos escribir nuestra propia historia. Así ​es como debe ser todo. En el deporte, no debemos compararnos tanto porque cada uno es diferente. Estoy feliz de formar parte de este dueto en este momento."

"Hay muchos otros grandes jugadores y, si bajamos un ‍poco el ritmo, nos quitarán el puesto. Es fantástico tenerlo a él para empujarme al límite."

Sinner subrayó que su rendimiento en el enfrentamiento de Incheon no será un indicador fiel de cómo les irá en el Abierto de Australia.

"Estamos contentos de estar aquí, estamos contentos de poder ofrecer, esperemos, un buen tenis mañana", ​añadió el italiano.

"Pero no va a reflejar cómo vamos a empezar el torneo en Australia. Estamos aquí para hacer un buen partido, esperemos, pero también para hacer sonreír al mayor número de gente posible." (Reporte de Minwoo Park, ‍redacción de Aadi Nair, edición de Ed Osmond; editado en español por Tomás Cobos)