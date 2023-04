Alcaraz y Swiatek avanzan sin sobresaltos en Madrid

MADRID (AP) — Carlos Alcaraz no se complicó la existencia esta vez en el Abierto de Madrid y avanzó a los octavos de final con una victoria en sets corridos ante Grigor Dimitrov el domingo.

Después de sufrir más de la cuenta al vencer en tres sets a Emil Ruusuvuori en su debut, el juvenil astro español levantó su nivel para derrotar 6-2, 7-5 al búlgaro Dimitrov, dando otro paso en el intento de revalidar el título en la cita Masters 1000 en superficie de arcilla.

Alcaraz aún dista de su mejor forma, pero gestionó la victoria al convertir cuatro de sus oportunidades de quiebre ante el búlgaro. Cedió su saque apenas una vez, en el segundo set. Cerró el partido con 16 golpes ganadores y cuatro errores no forzados.

Fue la 17ma victoria de seguida del adolescente de 19 años en las pistas de su país. Desembarcó en la capital tras repetir como campeón del Abierto de Barcelona.

“Fue un partido muy completo, he jugado muy bien, con buenas sensaciones", dijo el número dos del mundo. “He jugado con buenas sensaciones, me he movido bien y he pegado bien a la bola. Lo más importante es que no he perdido mi esencia, que es jugar agresivo. Este partido me da mucha confianza de cara a lo que viene”.

Lo que viene es la reedición de la final del año pasado frente a Alexander Zverev. El alemán abrumó 6-1, 6-0 al francés Hugo Grenier en menos de una hora.

“Va a ser totalmente diferente", dijo Alcaraz de cara al cruce de octavos. “Viene jugando muy bien... Hemos entrenado (con Zverev), me ganó el set de entrenamiento. Tengo ganas de medirme contra él”.

“Me encanta jugar en Madrid, a esta altitud”, dijo Zverev “Es un sitio al que me gusta volver”.

Iga Swiatek, la máxima cabeza del cuadro femenino, ni se despeina.

La número uno del mundo se instaló el domingo en los octavos de final tras despachar 6-3, 6-2 a la estadounidense Bernarda Pera. Swiatek apenas concedió una bola de quiebre y convirtió cuatro de las 13 que dispuso ante la 32da en el ranking.

Swiatek venía de derrotar a Julia Grabher con idéntico marcador en su debut en la Caja Mágica. La polaca ha ganado seis partidos seguidos durante la actual temporada de arcilla, cediendo sólo un set.

“No diría que fue fácil", declaró la polaca. “Cada partido es traicionero aquí. Feliz porque estoy entrando en mi ritmo. Tampoco es fácil jugar contra una zurda”.

Swiatek se topará en la siguiente ronda contra la ganadora del duelo entre la china Zheng Qinwen (22da cabeza de serie) y la rusa Ekaterina Alexandrova (16).

La estadounidense Jessica Pegula (3ra preclasificada) tuvo que emplearse a fondo para anotarse el triunfo 6-4, 7-6 (2) ante la checa Marie Bouzkova. Pegula levantó 12 de 14 bolas de quiebre.

En otros resultados, el ruso Andrey Rublev (5to preclasificado) mejoró a 10-1 su marcar en arcilla esta temporada tras derrotar 6-2, 7-5 a Yoshihito Nishioka. Rublev, quien alcanzó los cuartos de final de Madrid el año pasado, viene de coronarse en el Masters de Montecarlo hace dos semanas.

Le tocará medirse ahora con su compatriota Karen Khachanov (10mo preclasificado), quien eliminó 7-5, 4-6, 6-3 al local Roberto Bautista Agut.

AP