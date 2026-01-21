Alcaraz, Zverev y Medvedev pasan a tercera ronda del Abierto de Australia

Por Shrivathsa Sridhar

MELBOURNE, Australia. 21 ene (Reuters) - Carlos Alcaraz se sobrepuso a un tropiezo inicial en el Abierto de Australia para derrotar el miércoles al alemán Yannick Hanfmann por 7-6(4), 6-3 y 6-2 y avanzar a la tercera ronda en su intento por completar un Grand Slam de carrera en Melbourne Park.

Después de una victoria fácil en la primera ronda contra Adam Walton, Alcaraz, de 22 años, tuvo una prueba más exigente ante Hanfmann en una Rod Laver Arena bañada por el sol, pero estuvo a la altura del desafío y se medirá ahora al francés Corentin Moutet.

"Sabía que iba a jugar muy bien", comentó el número uno del mundo. "Conocía su nivel. Pasamos juntos por los Challengers, he jugado contra él. Fue más duro de lo que pensé al principio y no sentí la pelota tan bien".

El español subió una marcha para igualar tras ir perdiendo 1-3, pero desaprovechó varias oportunidades para romper de nuevo el enorme saque de Hanfmann antes de imponerse en el tie-break para cerrar un primer set físicamente agotador en 78 minutos.

El ganador de seis "majors" no dejó que el segundo set se convirtiera en otro pulso, confiando en su velocidad y precisión para adelantarse y doblar su ventaja en el partido. Hanfmann pareció desanimado al comienzo del tercer set, después de recibir tratamiento médico durante el descanso, y un Alcaraz más suelto no tuvo piedad y logró un doble break para cerrar la contienda con su saque.

"Venía como una bomba", dijo el español sobre la potencia de Hanfmann. "Derechas, reveses, saques. Tenía que estar preparado. Estoy muy contento de haber superado un primer set difícil (...) y de haber jugado a un muy buen nivel al final del partido y pasar".

El undécimo cabeza de serie del torneo, Daniil Medvedev, sobrevivió a un susto inicial contra el francés Quentin Halys y tuvo que esforzarse al máximo para vencer por 6-7(9), 6-3, 6-4 y 6-2.

El ruso, tres veces finalista en Melbourne Park, luchó durante más de una hora en el primer set, que perdió tras un intenso tie-break. También sufrió un break en los primeros compases del segundo set por parte del número 83 del mundo, pero recuperó la compostura para igualar la contienda.

En la tercera manga logró controlar los intercambios en la línea de fondo para convertir un punto de ruptura temprano y seguir con un agresivo juego de servicio. Medvedev aprovechó entonces las débiles devoluciones de Halys con fuertes golpes de fondo para asegurar la victoria y avanzar a la tercera ronda.

"Siento que jugué mucho mejor en Brisbane", dijo Medvedev, en referencia al torneo que ganó recientemente. "Todavía no me acostumbro a esta pista. Siento que me falta un poco de potencia en los golpes, pero mientras sigues ganando en un torneo, lo vas encontrando paso a paso. Es la primera vez en un par de años que estoy en tercera ronda de un Grand Slam, así que me siento bien".

El finalista del año pasado Alexander Zverev se impuso a su compatriota Alexandre Muller por 6-3, 4-6, 6-3 y 6-4, en un partido exigente por la valentía que mostró su rival, un retraso por lluvia y un susto físico que quedó en nada.

Después de ganar el primer set y ceder el siguiente, Zverev se afianzó en el tercer parcial cuando se puso con 4-2 a favor, pero una repentina lluvia interrumpió el juego en la John Cain Arena y amenazó con alterar su ritmo.

El tercer cabeza de serie volvió al trabajo tras una pausa de 40 minutos en la que hubo que secar la cancha y cerró con comodidad el set para recuperar el control de la contienda.

"Hay que darle crédito (...) jugó un gran tenis", comentó Zverev. "Creo que fue un partido de un nivel muy alto. No sabía cómo iban a estar sus niveles de energía, pero es uno de los tipos más en forma del circuito y estoy extremadamente feliz con este partido".

Rompió el saque de su rival por sexta vez en el siguiente set, pero el tres veces subcampeón de majors se detuvo en el 2-1 y se sentó en su silla con lo que parecía ser un problema en la pierna antes de seguir adelante tras recibir tratamiento médico.

"Me tomé un analgésico y me sentí bien después", afirmó. "Me dio un poco de miedo porque fue muy cerca del tendón de Aquiles. Sólo quería que el médico le echara un vistazo".

En la jornada también avanzaron el sexto cabeza de serie, Álex de Miñaur, junto con Aleksandr Bublik, Cameron Norrie y Frances Tiafoe, que se impuso en cuatro sets al argentino Francisco Comesaña.

(Reporte adicional de Karan Prashant Saxena en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)