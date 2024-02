El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón (ALCER), Daniel Gallego, ha informado que se han reiniciado los procedimientos parlamentarios para que en el mes de marzo se registre de nuevo la propuesta para crear bajas laborales para los donantes vivos de órganos.

"Queremos que se registre la propuesta de nuevo y esperemos que este año lo podamos conseguir y que vea la luz, de manera que podamos conseguir esa protección sociolaboral y psicosocial que buscamos para todos los donantes vivos", ha explicado Gallego durante un webinar sobre la 'Protección Psicosocial y Sociolaboral de los Donantes en Vida', organizado por la Federación Europea de Pacientes Renales (EKPF), que también preside.

En este sentido, Gallego ha explicado que en España se inició el trámite parlamentario para la protección sociolaboral del donante en vida, una legislación que permitiría a estos donantes acceder a permisos retribuidos para todo el proceso de información y valoración de éste gesto, así como una protección avanzada en su proceso de baja laboral.

Gallego ha comentado que la propuesta fue aprobada por mayoría por el Congreso de los Diputados, pero su trámite legislativo quedó truncado por la convocatoria de elecciones nacionales al Gobierno de España. "Después de 10 años trabajando con la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), estuvimos a punto de aprobar una normativa única a nivel mundial, que ejemplifica como ninguna otra el avance de una sociedad como la nuestra", ha manifestado Gallego.

En el webinar también ha participado la directora general de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Beatriz Domínguez-Gil, quien ha indicado que con esta futura ley esperan "una mayor protección para los donantes vivos".

"En este momento, las bajas médicas son muy básicas y por eso queremos ofrecer que el periodo de protección que recibe el donante vivo sea más amplio. Tenemos como objetivo que, durante el proceso de selección, el donante vivo no tenga ninguna penalización, es decir, cuando el candidato no puede ir a su puesto de trabajo porque tenga que realizarse exámenes, controles y cuestiones burocráticas no tengan ninguna penalización. Queremos incluir también toda esta protección y cubrir todos los gastos", ha expresado Domínguez-Gil.

Por su parte, el nefrólogo experto en trasplante, Ignacio Revuelta, ha advertido de que el aspecto psicosocial y sociolaboral "no se tiene en cuenta en muchas ocasiones durante la donación". "Aunque la satisfacción de los donantes en España es alta, hay algunos grupos que han de recibir mayor atención, ya que tienen algunas discrepancias", por ello, "es necesario establecer una serie de estrategias, sobre todo, en el ámbito psicosocial", ha señalado.

Situación de los donantes vivos en europa

La directora general de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Beatriz Domínguez-Gil, ha sido la encargada de realizar un balance de la situación de donantes vivos en Europa. En este sentido, ha informado que en 2020 se realizaron más de 25.000 trasplantes renales en Europa, de los que cerca de 8.000 (37%) procedieron de donantes vivos. "Además, el 53 por ciento las personas donantes son mujeres y un 16 por ciento de los donantes que no tienen relación con el receptor", ha añadido Domínguez-Gil.

Del mismo modo, ha asegurado que se necesitan donantes vivos para satisfacer las necesidades de trasplante de pacientes en Europa, en concreto, en el año 2022, "al menos había más de 110.000 personas que estaban en una lista de espera".

Asimismo, Beatriz Domínguez-Gil ha asegurado que los órganos de donantes vivos son los que ofrecen mejores resultados en términos de trasplante. "Aquí nos encontramos que los donantes vivos ofrecen mejores resultados en términos de sobrevivencia, así como en cuanto a la calidad de vida. Así que esto es la mejor forma de trasplante que podemos ofrecer a los receptores, es decir, el trasplante renal de donante vivo", ha concluido.