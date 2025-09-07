LA NACION

Alcoba asegura que el Rey Felipe VI está interesado en visitar Ceuta y Melilla "en un futuro cercano"

MELILLA, 7 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente de la Confederación de Empresarios Melillenses (CEME-CEOE), Enrique Alcoba, ha anunciado que el Rey Felipe VI ha manifestado su interés en visitar Ceuta y Melilla "en un futuro cercano", tras participar esta semana en una reunión del comité ejecutivo nacional de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) en el Palacio de La Zarzuela.

Enrique Alcoba ha explicado que, durante la audiencia, tuvo la oportunidad de invitar de nuevo al monarca a acudir a la ciudad, recordando que en 2007 lo hicieron sus padres, los Reyes eméritos, y que la Reina Sofía regresó hace tan solo unos meses para acudir a un acto del Banco de Alimentos. "Prácticamente toda la familia real ha pasado por ambas ciudades", ha recordado.

El dirigente empresarial ha asegurado que Felipe VI mostró un compromiso "sincero" y "bastante interés" en acudir a las dos ciudades autónomas, aunque admitió que su visita depende de la autorización del Gobierno. "Confiamos en que le den esa posibilidad porque interés tiene en acudir, y le acogeremos como se merece", ha dicho.

Durante la reunión, a la que asistieron unas 30 personas del comité ejecutivo de Cepyme, encabezado por su presidenta Ángela de Miguel y con la presencia del presidente de CEOE, Antonio Garamendi, se abordaron los principales problemas que atraviesan las pequeñas y medianas empresas, especialmente las de menos de cinco trabajadores.

Alcoba ha destacado que el Rey se mostró "muy cercano" y receptivo a las dificultades planteadas por sectores como el automóvil, la agricultura o el comercio. "El estar fuera de la península nos hace sentir a los melillenses y ceutíes aún más españoles, y eso también se lo hemos transmitido a Su Majestad", ha concluido Alcoba.

