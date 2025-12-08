Aldama anota 22 y Grizzlies logran amplia ventaja para victoria 119-96 sobre Trail Blazers

MEMPHIS, Tennessee (AP) — Santi Aldama anotó 22 puntos, Jaylen Wells y Kentavious Caldwell-Pope añadieron 17 cada uno y los Grizzlies de Memphis construyeron el domingo por la noche una gran ventaja en la primera mitad en una victoria de 119-96 sobre los Trail Blazers de Portland.

Jock Landale terminó con 15 puntos para ayudar a Memphis a ganar por séptima vez en nueve juegos.

Jerami Grant lideró a Portland con 21 puntos. Deni Avdija y Shaedon Sharpe tuvieron 17 puntos cada uno. Avdija añadió siete rebotes y siete asistencias, pero su racha de al menos 25 puntos, cinco rebotes y cinco asistencias terminó en cinco juegos.

Portland no contó con ninguno de sus dos principales centros. Donovan Clingan se perdió su segundo juego consecutivo debido a una contusión en la parte inferior de la pantorrilla izquierda, mientras que Robert Williams III fue descartado a última hora por una enfermedad. Eso dejó al novato de siete pies dos pulgadas Yang Hansen, la 16ª selección general el verano pasado, para comenzar su primer juego de la temporada. El jugador chino tuvo cuatro puntos y cinco rebotes.

Memphis lideró 66-46 al descanso, los 46 puntos de Portland igualaron la producción más baja de la temporada en una mitad. Catorce pérdidas de balón y un 35% de tiros en general contribuyeron a los problemas de los Trail Blazers.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes