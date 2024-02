El ala-pívot español Santi Aldama no tuvo una actuación destacada en una nueva derrota sufrida este lunes en la Temporada Regular de la NBA por los Memphis Grizzlies, que no enderezan su rumbo y cayeron en el FedEx Forum por 87-96 ante los New Orleans Pelicans en una noche que dejó una actuación para el recuerdo del joven pívot francés Victor Wembanyama.

El jugador grancanario, titular una vez más, no estuvo muy acertado en el lanzamiento, firmando un discreto 2/8 en triple para acabar con seis puntos, y también perdió cuatro balones en un encuentro en el que capturó cuatro rebotes y repartió cinco asistencias en casi 30 minutos en pista.

Los Grizzlies, que estuvieron muy mal en el tiro de tres (12/44), continúan sin levantar cabeza en esta temporada y encajaron su novena derrota consecutiva después de pagar una mala primera mitad donde los Pelicans abrieron una buena brecha (47-61). El choque dejó un cuarto final para el olvido con un pobre parcial de 10-14.

Por otro lado, la noche del lunes en la NBA dejó una actuación histórica del joven Victor Wembanyama, pívot de los San Antonio Spurs, que firmó un 'triple-doble' en la victoria ante los Toronto Raptors (122-99) donde sobresalieron sus 10 tapones por encima de sus 27 puntos y sus 14 rebotes.

Sólo tres 'novatos', un jugador histórico de la franquicia texana como David Robinson, que lo hizo en dos ocasiones, Ralph Sampson y Mark Eaton lograron un 'triple-doble' similar, aunque el número uno del 'Draft' fue el único que lo hizo con tan sólo 29 minutos en la cancha.