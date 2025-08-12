Aldeanueva de Ebro, la más madrugadora de DOCa Rioja, empieza el lunes la vendimia con merma de producción

LOGROÑO, 12 Ago. 2025 (Europa Press) -

La Cooperativa de Aldeanueva de Ebro, tradicionalmente la más madrugadora de la Denominación de Origen Calificada Rioja, empezará el próximo lunes, 18 de agosto, una vendimia que su gerente, Abel Torres, señala con merma de producción y un estado sanitario "espectacular". El año pasado empezó el 21 de agosto, y hace dos años el 10 de agosto. En este 2025, la cooperativa ha decidido arrancar el próximo lunes, 18 de agosto, en una vendimia de tempranillo blanco que supondrá el pistoletazo de salida para la DOCa Rioja. La semana del 25 de agosto pasarán a otras variedades como el verdejo y la viura; y, "probablemente, hasta con algún kilo de uva tinta", ha anunciado Torres.

La principal característica de este año es la desigualdad en cuanto a producción. "Hay parcelas", ha relatado, "que tienen muy poca uva y otras que están más equilibradas". De esta manera, se está viendo cómo en los viñedos que tienen poca uva las analíticas están marcando que los valores están acelerando su maduración. Esto provoca que se deba ir haciendo seguimiento de esas parcelas y una "desigualdad en el viñedo muy grande", además de una merma de cosecha "como no había en muchos años".

"El agricultor va a tener que colaborar mucho con nuestro departamento de campo para traernos muestras para las analíticas y decidir qué viña sí y qué viña no se va a poder recoger", ha relatado.

MERMA Y BUEN ESTADO SANITARIO

Ha estimado que la merma de la producción será de entre un 15% y un 20%, aunque ha reconocido que "aún es muy prematuro" porque el calor puede "incluso amplificar la merma", en cambio, "si viene alguna lluvia podría mejorar la cuantificación de la cosecha". En cuanto al estado sanitario, ha señalado que "hay poca uva pero la que hay es buena, los granos son más pequeños que otros años y la sanidad es espectacular".

"Ahora mismo llevamos semanas que no cae agua y ha podido ir madurando sin incidencias climatológicas", ha contado. No obstante, ha calificado de "prematuro" hablar de calidad porque ésta "la va a dar el final de agosto y los primeros días de septiembre". "Hay un potencial de calidad muy alto, pero la va a marcar el próximo mes", ha dicho.