El actor estadounidense Alec Baldwin se ha declarado este miércoles no culpable de los nuevos cargos presentados contra él por homicidio involuntario por el disparo accidental que se produjo en el rodaje de la película 'Rust', que se saldó con la muerte de la directora de fotografía.

Baldwin ha acudido al tribunal del distrito estatal de Santa Fe (Nuevo México) y ha renunciado a una lectura de cargos --que iba a ser la primera audiencia del caso-- que había sido programada para realizarse este jueves de forma remota por videoconferencia, informa el periódico estadounidense 'The Hill'.

Un jurado de Nuevo México acusó en enero al actor, conocido por su papel en 'El Aviador' y nominado a los premios Oscar, de "uso negligente de un arma de fuego" y "un acto cometido con total indiferencia a la seguridad de los demás, después de que los fiscales recibieran un nuevo análisis del arma, renovando un cargo por homicidio involuntario que habían desestimado en abril de 2023.

El actor disparó por accidente en octubre de 2021 a la directora de fotografía, Halyna Hutchins, durante la grabación de una escena, con un arma que debía ser de fogueo pero que, por motivos desconocidos, estaba cargada. Tanto Baldwin como la armera, Hannah Gutierrez-Reed, fueron acusados formalmente en enero de homicidio involuntario.

Hutchins, de 42 años, falleció por las graves heridas a consecuencia del disparo mientras era trasladada en helicóptero al University of New Mexico Hospital de Albuquerque. Además, también resultó herido el director de la película, Joel Souza, quien estuvo ingresado en estado grave en el hospital de Santa Fe.

Baldwin permanece libre en espera de juicio bajo la condición de no poseer armas de fuego, no consumir alcohol y la prohibición de salir del país. Además, solamente puede tener un contacto limitado con los testigos para promocionar dicha película --que no ha salido-- y no puede pedir al equipo de 'Rust' que participe en un documental relacionado. En caso de que sea declarado culpable, se enfrenta hasta 18 meses de prisión.