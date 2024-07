Alegría Blan lanzará el cohete de las fiestas de San Lorenzo el 9 de agosto

La propietaria del Bar Brasil de Huesca, Alegría Blan, será la encargada de lanzar el cohete con el que este año se iniciarán las fiestas de San Lorenzo, que se celebran en Huesca del 9 al 15 de agosto. Blan disparará el cohete el día 9 de agosto a las 12.00 horas desde el balcón principal del Ayuntamiento.

Un anuncio que ha dado a conocer esta mañana la responsable del Área de Fiestas del Ayuntamiento, Nuria Mur, quien ha indicado que Alegría ha pasado más de medio siglo tras la barra del Brasil, un establecimiento de hostelería muy conocido en Huesca por ser uno de los lugares de encuentro para los almuerzos laurentinos.

Para Alegría la elección ha sido toda una "sorpresa" y "ha sido tan grande que aún me dura", ha dicho la que será una de las protagonistas de las fiestas laurentinas de 2024.

Ha asegurado que no se lo esperaba. "La gente me decía muchas veces tú, Alegría, tienes que disparar alguna vez el cohete, lo tienes que disparar tú", pero "no crees que eso se vaya a hacer realidad nunca" y "ahora que veo que es verdad siento una gran emoción".

Se ha demostrado que Alegría cuenta con gran cariño y simpatía entre oscenses y visitantes y es que en redes sociales se ha pedido en varias ocaisones que fuera ella la encargada de lanzar el cohete del día 9.

"Como oscense estoy muy orgullosa de poder colaborar con Huesca y sus fiestas" y si "ya estoy emocionada, me imagino que cuando esté arriba en el balcón y vea a todo el mundo abajo, que nunca lo he visto, será lago increíble", ha dicho Alegría, para acabar señalando que está "totalmente ilusionada".

