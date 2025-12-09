Alegría dice que su reunión con Salazar en un restaurante "fue un error" y afirma sentirse traicionada

MADRID, 9 de diciembre de 2025 (Europa Press) - La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha afirmado este martes que la reunión que mantuvo con el excargo de Moncloa y del PSOE Francisco Salazar fue "un error" y "no se tenía que haber producido" toda vez que se llevó a cabo después de que varias mujeres presentasen denuncias internas por presunto acoso sexual. Alegría fue fotografiada a principios del mes de noviembre comiendo en un restaurante del centro de Madrid junto a Salazar y en ese momento defendió que se trató de un encuentro ceñido estrictamente al ámbito privado. Sin embargo, después de que el caso haya escalado en las últimas semanas, ha señalado que esa reunión fue una equivocación. "Él me llamó y yo acudí, no se tenía que haber producido y fue un error", ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en LA NACION. A renglón seguido ha asegurado sentir "dolor, indignación y traición" aunque ha dejado claro que este no es "similar ni comparable" al que pueden sentir las víctimas. "Es a ellas a quien hay que acompañar, cuidar y ayudar". Además, ha dejado claro que la investigación abierta en el PSOE, basada en testimonios anónimos de dos mujeres que trabajaron a las órdenes de Salazar en Moncloa, debe llevarse hasta el final de sus consecuencias. ((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN))