La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha asegurado que el Gobierno está trabajando para conseguir que en los próximos Juegos Paralímicos, en Los Ángeles en 2028, las personas con síndrome de Down tengan una categoría específica, tras no ser incluidas estas pruebas en los Juegos de 2024.

"Ojalá que en los próximos Juegos Paralímpicos las personas con síndrome de Down puedan participar en esa prueba específica", ha señalado este martes la ministra de Deportes durante el Pleno del Senado, donde ha respondido a una pregunta de la senadora de EAJ-PNV María Dolores Etxano Varela.

En este contexto, ha afirmado que el Gobierno ha trabajado con el propio Comité Paralímpico Español "en numerosas ocasiones", porque tanto el Comité como el Consejo Superior de Deportes mantienen "la misma posición común de incluir estas pruebas específicas".

Precisamente, Alegría ha recordado que el propio presidente del Comité Paralímpico, Miguel Carballeda, se ha dirigido ya en cuatro ocasiones al Comité Paralímpico Internacional para que se incluyan estas pruebas específicas para deportistas con síndrome de Down.

Tras conocerse que los Juegos Paralímpicos de 2024 no incluyen las pruebas específicas para deportistas con síndrome de Down, la ministra de Deportes ha explicado que el único organismo competente para introducir o reformar las pruebas específicas en los Juegos Paralímpicos es el Comité Internacional.

No obstante, ha hecho hincapié en que el Gobierno seguirá trabajando "hacia esa dirección común". "Los plazos para poder introducir nuevas pruebas específicas suelen estar entre cuatro y ocho años, por tanto estamos todavía dentro de esa horquilla. Vamos a seguir trabajando con la Federación de Deportistas con Discapacidad Intelectual, con el Comité Paralímpico Español, porque efectivamente el objetivo todos lo contemplamos de una manera unánime", ha añadido.

Durante su intervención, la senadora vasca ha lamentado que los atletas con síndrome de Down tengan que "seguir luchando" para ser incluidos en los Juegos Paralímpicos. "No tienen cabida en estos juegos. Piden algo que es fácil de entender. No es un favor, es una cuestión de derechos, de justicia", ha dicho.

"Son incansables. Por eso la respuesta política debería estar a la altura. Quizás se trate de trabajar en colaboración con otros comités internacionales una propuesta al Comité Paralímpico Internacional para superar las respuestas poco claras que hasta la fecha han recibido, aduciendo algo tan poco concreto como causas técnicas o aún estamos estudiándolo", ha concluido Etxano Varela.