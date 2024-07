Alegría francesa: ferrand-prevot gana en solitario el oro en ciclismo cross-country

Por Martyn Herman

Elancourt, francia, 28 jul (reuters) - pauline ferrand-prevot logró la segunda medalla de oro para francia en los juegos olímpicos de parís al imponerse en la competencia femenina de ciclismo cross-country.

La corredora de 32 años protagonizó una aceleración demoledora al inicio de la segunda de las siete vueltas en el polvoriento circuito de 4,4 kilómetros de la colina de Elancourt y se quedó con la victoria en solitario.

La estadounidense Haley Batten y la sueca Jenny Rissveds protagonizaron una reñida lucha por la medalla de plata, que Batten superó al terminar segunda.

La joven neerlandesa Puck Pieterse estaba sola en el segundo puesto cuando sufrió un pinchazo en la quinta vuelta y tuvo que cambiar una rueda.

Ferrand-Prevot, que regresará a las carreras en carretera después de los Juegos Olímpicos, ha sido cinco veces campeona del mundo de campo a través, pero en las dos últimas Olimpiadas sufrió un descalabro siendo la favorita.

Esta vez reinó con autoridad ante miles de aficionados franceses que ondeaban banderas en la campiña cercana a Versalles.

"Todavía no me lo creo, he trabajado tanto para este día que hoy parecía un robot", dijo. "Es tan enorme que no sé qué decir. En la última vuelta fue más fácil disfrutarlo".

El único error de Ferrand-Prevot en todo el día fue no recoger una botella de agua de la zona de abastecimiento al empezar su circuito final, pero eso no supuso ninguna diferencia.

Tras descender con seguridad por los peñascos en la vuelta final, empezó a celebrar el triunfo en la última curva, levantando los brazos mientras el delirante público francés aclamaba a la campeona. (Reporte de Martyn Herman; Edición en español de Daniela Desantis)

