Yoni Asher está "contento" de haberse reencontrado con su mujer y sus dos hijas liberadas por el movimiento islamista Hamás, pero no quiere hacer "una fiesta" por su regreso hasta que todos los rehenes vuelvan a sus casas.

En el primer día de una tregua temporal en la Franja de Gaza, Hamás entregó a 13 rehenes israelíes, llevando a 29 el número de liberados del total de 240 personas secuestradas en el ataque del 7 de octubre que desencadenó la actual guerra.

Ese día, Asher se quedó en su casa en el norte de Tel Aviv mientras su esposa Doron Asher Katz, de 34 años, visitaba a su madre en el kibutz de Nir Oz junto a sus hijas de dos y cuatro años.

Los milicianos de Hamás atacaron esa localidad, secuestraron a su esposa y a sus hijas y asesinaron a su suegra, Efrat Katz, de 69 años.

"Estoy contento de haberme reencontrado con mi familia. Sentir alegría está permitido y está permitido soltar alguna lágrima. Es humano", declaró Asher en un video difundido por una organización de familias de rehenes el viernes.

"Pero no hago ninguna fiesta, no haré fiesta hasta que los últimos rehenes no vuelvan a sus casas", añadió.

"Quiero subrayar que nuestros niños, nuestros padres, nuestras madres, nuestras hermanas están actualmente retenidas como rehenes, hay gente cuyo corazón está desgarrado en este momento y quiero asegurarme de que cada rehén vuelva a su casa", añadió.

De hecho, el hermano de su esposa, Ravid Katz, y la pareja de su suegra, Gadi Moses, siguen cautivos en Gaza.

"Estoy determinado a ayudar a mi familia a recuperarse de este trauma terrible (...) que hemos atravesado", afirmó Asher. "Me esperan todavía días difíciles", agregó.

El acuerdo de cuatro días de tregua entre Israel y Hamás contempla el intercambio de 50 rehenes cautivos en Gaza por 150 palestinos presos en Israel.

El viernes, 39 mujeres y niños palestinos salieron de cárceles israelíes.

Al margen de este acuerdo, diez tailandeses y un filipino también tomados por Hamás obtuvieron la libertad, dijo Catar, que ha mediado en estas negociaciones junto a Egipto y Estados Unidos.

