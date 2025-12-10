Alegría para algunos y vergüenza para otros en Venezuela por Nobel a Machado

"Bueno para Venezuela" dicen unos, "vergonzoso" sostienen otros. La entrega del premio Nobel de la Paz a la líder opositora María Corina Machado provocó opiniones muy opuestas en su país en medio del misterio de su viaje a Oslo.

En la ceremonia este miércoles en Noruega, su hija Ana Corina Sosa Machado recibió el premio en su lugar y aseguró que su madre llegaría "en pocas horas". La propia Machado dijo en un audio enviado a los organizadores que muchas personas "arriesgaron sus vidas" para que "pudiera llegar a Oslo".

"Está muy bien que haya recibido ese premio, porque es venezolana", afirmó Alirio Villegas, jubilado de 78 años, quien como muchos venezolanos desconocen su paradero y se plantea dudas sobre su regreso a Venezuela.

"Está difícil que vuelva. Este país está difícil y no encontramos qué hacer. Pero tiene que volver, ella no se va a exiliar, ella es la que nos está dirigiendo. Si se va, qué vamos a hacer. Ella es la que el país quiere", añadió.

Magali Meda, exjefa de campaña de Machado, descartó el martes desde Oslo que la opositora se quedaría en el exilio. "Cómo vamos a pensar que María Corina no va a regresar y se va a quedar en el exilio. Eso no existe", dijo.

- Prófuga -

Para Jazmín Briceño, docente de 45 años, Machado tiene todo el derecho de regresar. "El premio es bueno para Venezuela, me parece un buen paso adelante para seguir".

También espera que Machado regrese para continuar con su lucha política. "Debe volver porque ella es venezolana y tiene derecho de volver, no pueden impedírselo. Aquí la esperamos".

El gobierno venezolano ha desestimado este reconocimiento y criticado a los organizadores del Nobel.

El chavismo convocó a una marcha este miércoles en Caracas.

"Nosotros tenemos el mejor de los premios, este pueblo. El mejor de los premios lo tiene este pueblo, es la tranquilidad en la que vivimos y que construimos nuestro propio destino", afirmó Diosdado Cabello, ministro del Interior.

El fiscal general, Tarek William Saab, dijo el 20 de noviembre a la AFP que si Machado abandonaba el país sería considerada "prófuga" de la justicia, pues hay "numerosas investigaciones de carácter penal" en su contra.

"Es como los ladrones, se va a mantener escondida, va a vivir con miedo de la fortaleza de cada uno de los venezolanos de defender nuestra patria. No hace falta que vuelva, que se quede por allá fuera", dijo Abigaíl Castillo de 24 años, asistente administrativa, desde el centro de la capital.

"Es una verdadera vergüenza que le hayan entregado ese premio a esa señora que lo que ha querido es bloqueo para nuestro país. No se merece ese premio", agregó.

Machado ha estado en la clandestinidad por más de un año. Hasta hace semanas aseguraba que se encontraba en Venezuela.

- Debe volver -

Además de quienes están a favor y en contra, hay otros que califican al reconocimiento y las "supuestas negociaciones" entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela como un show.

Esos venezolanos quieren un acuerdo y que los dejen vivir en paz.

"Uno no come si María Corina se ganó un premio, uno tiene que salir a la calle a ganarse el dinero", señaló Josmar Rodríguez de 32 años, carpintero.

