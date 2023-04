Aleix Espargaró domina en ensayos en Jerez, Bagnaia y Quartararo a repesca

El español Aleix Espargaró firmó el viernes el mejor tiempo combinado de las dos sesiones de ensayos del Gran Premio de España, cuarta cita de la temporada de MotoGP, mientras que el italiano Francesco Bagnaia y el francés Fabio Quartararo decepcionaron y tendrán que pasar por la repesca de la sesión de clasificación del sábado.

La jornada fue perfecta para Aprilia, ya que la escudería italiana consiguió que el también español Maverick Viñales fuera segundo, superando apenas por dos milésimas de segundo por Aleix Espargaró, mientras que el veterano Dani Pedrosa, piloto español de reserva de KTM, dio la sorpresa al conseguir el tercer tiempo.

Los 'pesos pesados', eso sí, se fundieron en el calor andaluz y los dos últimos campeones del mundo (Fabio Quartararo y Francesco Bagnaia) deberán disputar la 'repesca' de la Q1 el sábado, igual que el actual líder del Mundial, el italiano Marco Bezzecchi.

Ese último fue duodécimo del día con su Ducati-VR 46, justo por delante de 'Pecco' Bagnaia (Ducati), mientras que Quartararo tuvo que conformarse con un decepcionante 16º tiempo, por detrás del español Álex Rins (Honda-LCR), ganador del último Gran Premio, hace dos semanas en Austin (Texas, Estados Unidos).

Rins se cayó en la parte final de los ensayos, sin gravedad.

"Ha sido un día negativo. No sé por qué hemos estado tan lentos, habrá que buscar una solución de aquí a mañana (sábado). Nunca tuve una sensación tan mala aquí. No me divertí y normalmente es un circuito que me encanta, es frustrante", lamentó Quartararo.

La Q1 del sábado se presenta por lo tanto muy dura para conseguir los dos únicos billetes en liza para estar en la Q2, que determinará el orden de la parrilla de salida de la carrera esprint, programada para el mismo sábado, y de la carrera del domingo.

. Clasificación combinada de las dos sesiones de ensayos del Gran Premio de España de MotoGP disputado en el circuito de Jerez (4,423 km):

1. Aleix Espargaró (ESP/Aprilia) en 1:36.708

2. Maverick Viñales (ESP/Aprilia) a 0.002

3. Dani Pedrosa (ESP/KTM) a 0.062

4. Jorge Martín (ESP/Ducati-Pramac) a 0.096

5. Jack Miller (AUS/KTM) a 0.127

6. Johann Zarco (FRA/Ducati-Pramac) a 0.188

7. Miguel Oliveira (POR/Aprilia-RNF) a 0.248

8. Álex Márquez (ESP/Ducati-Gresini) a 0.333

9. Takaaki Nakagami (JPN/Honda-LCR) a 0.336

10. Luca Marini (ITA/Ducati-VR46) a 0.345

...

12. Marco Bezzecchi (ITA/Ducati-VR46) a 0.466

13. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) a 0.525

15. Álex Rins (ESP/Honda-LCR) a 0.779

16. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) a 0.797

