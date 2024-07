Aleix Espargaró no competirá en el GP de Alemania por su lesión en la mano

Aleix Espargaró, que sufrió una fractura en la mano derecha en una caída a finales de junio en Países Bajos, renunció a participar este viernes en el Gran Premio de Alemania de MotoGP, anunció este viernes su equipo, Aprilia.

"El español decidió desafortunadamente no continuar la carrera este fin de semana debido a la fractura del quinto metacarpiano de la mano derecha", anunció el equipo italiano antes del comienzo de la novena cita de la temporada.

Espargaró se cayó en la parte final de la carrera esprint el sábado pasado en el trazado neerlandés de Assen. El actual noveno clasificado no pudo participar en la carrera del domingo.

"Los médicos me habían dicho que no podía rodar con esta gran lesión en en la mano, la que utilizo para acelerar, pero no quería quedarme en casa, por lo que vine aquí [Alemania], lo intenté, pero no ha sido posible, tengo mucho dolor", explicó el piloto, que tiró la toalla tras dar varias vueltas al circuito de Sachsenring este viernes.

Espargaró, de 34 años, ya anunció que se retirará al final de la presente temporada, aunque la próxima será piloto de pruebas para el equipo japonés Honda.

Hdy/pm/pc

AFP