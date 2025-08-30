LA NACION

Aleix García sustituye al lesionado Gavi en la convocatoria de España

El centrocampista del Bayer Leverkusen Aleix García sustituirá a Pablo Páez Gavira, Gavi, en la list

El centrocampista del Bayer Leverkusen Aleix García sustituirá a Pablo Páez Gavira, 'Gavi', en la lista de la selección española, después de que el jugador del FC Barcelona causara baja este sábado por unas molestias en la rodilla derecha.

"El internacional absoluto y jugador del Bayer 04 Leverkusen se unirá el próximo lunes 1 de septiembre a la concentración del combinado nacional para disputar los primeros partidos de clasificación para el Mundial 2026 que va a enfrentar a España contra Bulgaria y Turquía", señaló la Roja en un comunicado.

Aleix García ha disputado los dos partidos con el Bayer en las dos primeras fechas de la Bundesliga. En cambio, Gavi se perderá el choque de su equipo ante el Rayo el domingo en Vallecas.

El jugador de 21 años terminó el entrenamiento del viernes con malas sensaciones precisamente en la misma parte donde fue operado en noviembre de 2023 de una rotura completa del ligamento cruzado y una lesión asociada al menisco externo.

El Barça señaló que la evolución de las molestias marcará el tiempo de ausencia.

