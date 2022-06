Alejandro Blanco: "El acuerdo no depende del COE, depende de Aragón y Cataluña"

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, recordó este jueves que el posible acuerdo para una candidatura conjunta de Aragón y Cataluña para los Juegos de Invierno 2030 "no depende" del organismo que preside, sino de que ambas Comunidades Autónomas alcanzan un programa común.

"Hoy no es el día para hablar de Aragón, pero no me quiero esconder", dijo Blanco tras asistir a la visita del CEAR 'Alejandro Blanco' en Getafe. "Digo que mienten porque no cuentan la verdad. No es la verdad porque están grabadas todas las reuniones y porque hay 12 testigos. Y no es la verdad", incidió el máximo responsable del olimpismo español.

"Si pretendemos confundir con informaciones erróneas, a lo único que perjudicamos es a la candidatura. A nadie más. Y se está intentando transmitir que el COE presenta la candidatura y no es verdad. El COE crea una comisión con tres miembros del Gobierno de España, tres de Aragón, tres de Cataluña y tres del COE. Y la comisión es la que ha determinado la composición de la candidatura", detalló.

"Entonces no se puede focalizar en el COE porque -al final- lo que tenía que haber hecho el COE es presentar un equipo de técnicos y presentar directamente el proyecto. No es así. Cuando eso se ha aprobado con el voto de todos los representantes, lo que se está contando no es verdad. Si alguien quiere focalizar en mí, permitidme que me ría", apostilló.

En este sentido, Blanco recordó que "el que ha luchado desde el principio por esta candidatura se llama Alejandro Blanco". "El que ha ido varias veces a Aragón se llama Alejandro Blanco, el que está luchando por esta candidatura se llama Alejandro Blanco. Y entonces ¿cómo es posible que alguien pueda focalizar en mí que no haya candidatura? El acuerdo final de la candidatura lo deciden Cataluña y Aragón, no el COE", subrayó.

"No podemos crear esta confusión en la población verdaderamente preocupante. Si alguien quiere tener los Juegos, creo que todo en la vida se puede solucionar y llegar a un entendimiento. Siempre es mejor tener un proyecto que no sea el ideal a no tener nada. Ayer aprobamos en la asamblea del COE -por mayoría- cuatro cosas. Seguimos adelante con la candidatura, vamos a seguir de la mano con el COI en el diálogo para tener esa candidatura y si alguna de las dos partes no logran acuerdo -si se quiere presentar con un proyecto semejante-, la asamblea del COE decidirá".

"No Alejandro Blanco, lo que no puede ser es que digamos 'el agente impulsor de la candidatura con el apoyo del COI y del Gobierno de España' nos haga tener un problema con una parte y esa parte focalice el acuerdo conmigo. Me gustaría que los medios aragoneses viesen cómo se produjeron los debates. Hay 12 miembros en esa comisión y ni uno ha recibido una llamada del COE", desveló.

"Si yo soy un comisario de Cataluña es que soy un marciano. ¿Me veis cara de marciano? Pues tampoco soy comisario de Cataluña. Si el obstáculo es la persona que presenta la candidatura estamos equivocados. El acuerdo no depende del COE, depende del acuerdo entre Aragón y Cataluña. Al COE le da igual hacer el curling en Jaca o en Cataluña. Nunca hemos puesto encima de la mesa 'esta prueba aquí y esta aquí'", manifestó.

En otras cuestiones, Blanco se refirió a los audios de Tebas, quien habría pedido su cese. "Dicen que me quieren separar del COE, pero yo nunca he hecho eso en la vida, jamás he grabado a nadie. Si el presidente Tebas me quiere separar el COE le digo dos cosas. Yo nunca he hecho alguna acción para separarle a él de LaLiga, está elegido democráticamente con el apoyo de todo el mundo, igual que yo en el COE. Y a mí videos y reuniones, tramas para cargarse a un presidente no son mi forma de entender la vida", apuntó.

"Si no entro en eso imagínate lo que pienso. El deporte es todo menos eso". ¿Rubiales' Los presidentes de las federaciones españolas son miembros del COE. Tengo que defenderle por devoción y por obligación, en lo bueno y en lo malo. Cuando hay algún error se habla en un despacho y se intenta solucionar pero yo me reúno con nadie para ir en contra de uno y otro. No voy contra nadie ni iré nunca contra nadie", sentenció.

En relación a su visita al CEAR de Getafe que lleva su nombre, Blanco dijo que el "espaldarazo" recibido del Comité Olímpico Internacional (COI) es "siempre así". "Quizá sea un espaldarazo a ojos de los que estáis aquí pero esto ha sido siempre así. Tenemos una confianza mutua hace muchos años que va más allá de la relación presidente del COI y presidente del COE", afirmó.

"En este momento que estamos hablando de refugiados (...) de la importancia que hacemos en el trabajo del deporte como factor de integración y también intentamos buscar refugiados que tienen posibilidades de buscarse un futuro mejor a través del deporte. Hacemos las dos cosas a la vez y es un trabajo para estar satisfechos", añadió.

Bach: "tengo confianza sin límites en alejandro blanco"

Por su parte, el presidente del COI, Thomas Bach, respaldó la gestión de su homólogo español de cara a los Juegos de Invierno de 2030. "Esto está en su mano, tengo confianza en él, confianza sin límites por eso Alejandro es quien va a arreglar todos estos asuntos".

En relación al CEAR de Getafe, Bach destacó que "gracias al presidente del COE, Alejandro Blanco, se ha ejecutado un centro único en el mundo y tengo que felicitar a España por este centro". "El COE tiene un papel muy importante en el mundo olímpico, eso es así gracias a todos los esfuerzos de crear un mundo mejor para el deporte. Y por eso este centro es un ejemplo magnífico. Y hablamos en el mundo olímpico de España y de su deporte y estas acciones tienen un papel importante", finalizó.