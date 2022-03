Alejandro Blanco: "Madrid debe intentar tener los Juegos, pero no va a optar a los de 2036"

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, confirmó este martes que Madrid "no va a optar" a organizar los Juegos Olímpicos de Verano del año 2036 pese a los rumores sobre una posible candidatura, mientras que, respecto a la que liderarían Barcelona y Zaragoza para los Juegos de Invierno de 2030, aseguró que saldrá adelante y que tendrá grandes posibilidades de ganar si son "serios y coherentes".

"He tenido varias reuniones con el alcalde y Madrid, sin ninguna duda, debe intentarlo (tener los Juegos), pero no va a optar a los de 2036", afirmó Alejandro Blanco en el programa 'El món a RAC1' de la cadena catalana.

El dirigente señaló que cuando hablaron con el Comité Olímpico Internacional (COI) "de las posibilidades que había", desde Lausana les dijeron que las mejores eran "las de Invierno" con esa posible candidatura de Cataluña y Zaragoza para el 2030. "Están dados los de Verano de 2024, 2028 y 2033 y para el 203 36 la recomendación que nos hicieron es que no", expresó.

"El sueño de Madrid no debe desaparecer, pero ahora no está encima de la mesa. Todo el mundo debe tener tranquilidad y reiniciar el camino para optar el día de mañana. El compromiso que tenemos es que Madrid vuelva a retomar las actividades de alto nivel para intentar en un futuro a optar a los Juegos", sentenció.

Por otro lado, sobre la futura candidatura para los Juegos de Invierno de 2030, recalcó que está "en un momento crucial" y que el principal problema es ahora "distribuir correctamente las diferentes pruebas", algo para lo que es "optimista". En este sentido, aclaró que "el debate" está más en el reparto de las pruebas de los deportes de hielo, "con dos ciudades, Zaragoza y Barcelona, que quieren organizar diferentes eventos"

"Nuestros enemigos somos nosotros mismos si no somos coherentes y serios. Todo se recoge en Lausana y para que te den los Juegos, el Movimiento Olímpico debe confiar en ti. Tenemos una candidatura seria y que se está mirando con mucho cariño desde el COI", prosiguió Blanco.

Este apuntó que "no se pueden hacer grandes inversiones" y admitió que la idea es llevar "distintas pruebas" a otra sedes en el extranjero, con el deseo de que sea en Sarajevo, donde hay "un relato muy bonito" con Barcelona. "Allí irán dos personas para ver si existe la posibilidad de hacerlas allí o si no, ver otros sitios", comentó.

"Tenemos que intentar hacer la mejor candidatura posible, donde el consenso, el respeto y el entendimiento sea la base. Tenemos una buena candidatura técnica y además tenemos un relato, pero sólo seremos creíbles si sacamos esa foto de todo el mundo de la mano. Entonces, tendremos una candidatura ganadora porque los Pirineos nunca han tenido los Juegos y España es un país respetado en el mundo olímpico", insistió el presidente del COE.

El mandatario no dio pistas sobre el nombre de la candidatura, pero no escondió que Barcelona "tiene mucha fuerza". "Puede ser Pirineos solo o acompañado, pero dejemos que los responsables tomen esa decisión que es importante", subrayó.

Además, dejó claro que al COI "no le gusta que haya una consulta" en la zona para ver si es del agrado de la población. "Pero no pasa absolutamente nada por que se haga. Si piden que no sea una respuesta binaria, sí o no, que sean dos o tres donde se explique bien la candidatura", recalcó.

Finalmente, Blanco también sabe que en el caso de que salga adelante este proyecto debe haber un "plan específico para los deportes de invierno" en España. "No podemos optar si no tenemos una gran capacidad deportiva", demandó.