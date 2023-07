Alejandro Blanco: "En París tenemos que ir a superar las 22 medallas de Barcelona"

Banco Santander, el presidente del COE y la nadadora Mireia Belmonte inauguran el reloj con la cuenta atrás a un año de París 2024

MADRID, 26 Jul. 2023 (Europa Press) -

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco remarcó este miércoles, que el objetivo en los Juegos de París del año que viene, para los que queda exactamente un año, es el de "superar" el tope histórico de 22 medallas logradas en Barcelona'92, para lo que se necesita que los deportistas lleguen "con la forma exacta, el día exacto".

"Por primera vez digo que tenemos que ir a superar el resultado de las 22 medallas de Barcelona en París y para eso lo que necesitamos que todos los deportistas llegan con la forma exacta el día exacto", declaró Blanco durante el evento 'One year to go', patrocinado por Banco Santander, que inició la cuenta atrás oficial de un año para los Juegos, y en el que participó también la nadadora Mireia Belmonte.

El deporte español vive un momento dulce, consiguiendo mejores resultados en este ciclo olímpico que en todos los anteriores, como en los últimos Juegos Europeos de Bakú, que culminaron con 57 medallas para España. "A la mitad de este ciclo olímpico ya se había conseguido 91 medallas y cada fin de semana hay más éxitos en el deporte español", remarcó Blanco.

Otro de los objetivos del comité es "unir" la sostenibilidad del deporte con los éxitos conseguidos. "Todos los proyectos que realizamos son muy importantes para el desarrollo del deporte y de la sostenibilidad. Somos el Comité Olímpico número 1 del mundo en esa faceta", recalcó el presidente del COE.

La campeona olímpica Mireia Belmonte, encargada de poner en marcha el cronómetro que marca el tiempo que resta para la gran cita de París y que estará en la sede del COE, recordó la inauguración de Tokyo 2020 y lo "especial" que fue ser la abanderada, y advirtió que ya está trabajando de cara a París donde tiene la "ilusión" de ser la mujer española con más medallas.

"La verdad es que estoy trabajando para que la lesión se acabe y queda muy poquito para ello. Tengo muchas ganas de seguir entrenando y luchando para estar en mi mejor forma y llegar a mis quintos Juegos", confesó la ganadora de cuatro medallas olímpicas.

Finalmente, Felipe Martín, director de Medios, Marketing, Patrocinios y Eventos del Banco Santander, colaborador del COE en su estrategia de sostenibilidad, subrayó el "orgullo de participar" en este evento. "Tenemos preparados muchas cosas para los deportistas y seguir apoyando al COE en este proceso hacia la sostenibilidad y seguiremos haciéndolo", concluyó.

Europa Press