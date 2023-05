Alejandro Blanco: "Estoy seguro de que en París tendremos grandes resultados"

El presidente del COE, optimista ante los próximos Juegos, lamenta que una "decisión con mentiras" privara a España de organizar los de 2030

MADRID, 31 May. 2023 (Europa Press) -

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, se mostró convencido de que la delegación española, que estará compuesta por entre 316 y 341 deportistas, obtendrá "grandes resultados" en los Juegos Olímpicos de París 2024, y lamentó que una "decisión con mentiras", en alusión al presidente de Aragón, Javier Lambán, privara a España de organizar los de 2030.

"Este ciclo es corto. Falta el año decisivo para llegar en las mejores condiciones, pero estoy seguro de que tendremos grandes resultados en París. En este momento, la relación con el CSD es de diez y todos juntos debemos comprometernos a que el mañana sea mejor que el hoy. El deporte español representa la mejor marca de este gran país que es España", comentó.

Así se expresó el presidente del COE en la Asamblea General de dicho organismo, celebrada en su sede en Madrid y a la que asistieron, entre otros, el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco, y los vicepresidentes del COE, Isabel Fernández, Francisco V. Blázquez y Jesús Carballo.

Blanco destacó que 2022 ha sido "el mejor año" en medio del ciclo olímpico, con 49 campeones del mundo y 59 de Europa, 312 medallas mundiales y europeas, y 91 de ellas en modalidades olímpicas. "Tenemos tantos resultados que nos permiten alimentar el optimismo. Si seguimos así las mejores páginas del deporte español están por escribir", manifestó.

Por otro lado, el presidente del COE advirtió de que corren "tiempos peligrosos" que van en contra de la autonomía del deporte y esgrimió que el eje fundamental debe ser el movimiento olímpico internacional. "Tenemos empresas y fondos buscando la rentabilidad económica. Esta casa siempre se defenderá la autonomía las buenas relaciones con los gobiernos, pero sobre todo al deporte y a los deportistas", subrayó.

"los juegos de 2030 estaban destinados a españa"

Asimismo, el máximo responsable del olimpismo nacional lamentó la oportunidad perdida de la candidatura de Aragón y Catalunya para albergar los Juegos Olímpicos de 2030. "Cuantos más días pasan más difícil es de entender y explicar lo que ocurrió en España, lo que ocurrió en un sitio y con una persona determinada. Estos Juegos estaban destinados para nuestro país. No ha podido ser", señaló.

En este sentido, Blanco agradeció al Gobierno de España y a la Generalitat de Catalunya su trabajo "sin desmayo" por conseguir el "objetivo" de acoger los Juegos. "Lamento que una decisión mal tomada, mal explicada y con mentiras haya perjudicado a este gran proyecto para España", destacó.

Franco: "en el deporte los partidos se juegan hasta el final"

Por su parte, el presidente del CSD, José Manuel Franco, agradeció a su homólogo del COE "todo" lo que ha hecho por el deporte y su comportamiento durante el tiempo que ha estado al frente del Consejo. "Que nadie entienda esto como una despedida porque en el deporte los partidos se juegan hasta el final y ahí me quedo porque siempre he procurado separar la política del deporte. Que esto no suene a despedida porque a los Gobiernos los despiden los ciudadanos con su voto", recalcó.

Franco felicitó también a los presidentes de las federaciones nacionales porque, según él, el deporte en España "es grande" en buena medida gracias a la labor diaria que hacen. "Todos juntos hacemos que el deporte español sea referente en el mundo. El Gobierno ha destinado el mayor presupuesto de su historia, con una inversión récord de 381 millones de euros. Esta legislatura es la del deporte, con más de 1.100 millones de euros dedicados al deporte", recordó.

El CSD está impulsando, dijo, la 'nueva revolución' del deporte que consiste en fijarse como meta superar las 22 medallas de los Juegos de Barcelona'92. "Podemos conseguirlo. Estoy seguro. España se merece que el deporte siga siendo bandera de prestigio en el resto del mundo", finalizó.

Superávit y delegación en parís

España acudirá a los Juegos Olímpicos de París 2024 con una delegación integrada por entre 316 (167 hombres y 149 mujeres) y 341 (180 hombres y 161 mujeres) deportistas, entre ellos los integrantes de 8 deportes equipo, según las previsiones del COE.

Con un presupuesto para 2022 de 9.564.115 euros, y 649.031 de superávit; y de 9.567.675, y unos beneficios de 607.023 euros, en este 2023, Blanco expresó su orgullo por que el COE es el "primer comité olímpico del mundo" en Sostenibilidad, y figura entre los 10 "más importantes" en Comunicación, así como destacó el trabajo de sus responsables, Manuel Parga y Estefanía Rey, respectivamente.

Europa Press