Alejandro Blanco: "Si trabajamos juntos tenemos todas las opciones de ganar los Juegos de 2030"

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, afirmó este viernes en Barcelona que si todas las instituciones implicadas trabajan "juntas" la candidatura de Barcelona-Pirineos para los Juegos Olímpicos de invierno de 2030 tiene "todas las opciones de ganar".

"Llevo mucho tiempo hablando con los responsables de los tres partidos (ERC, Junts y PSC) y todos quieren los Juegos. Hemos vencido las dificultades y en el momento en el que demos el paso, la semana próxima, esta candidatura será imparable", señaló en una jornadas de debate organizadas por la Fundación Rafael Campalans en la Ciudad Condal.

Desde el pasado diciembre, la comisión técnica, en la que hay tres miembros del Gobierno de Cataluña, tres del Gobierno de Aragón y tres del COE, se ha reunido hasta en cinco ocasiones para preparar el estudio de la parte técnica de esta candidatura.

"Si somos capaces, en un momento de confusión y enfrentamiento, de tener una idea común y trabajar todos a favor de esa idea, recorriendo el camino en común, entonces hemos ganado la candidatura. A partir de ahí, sea el momento que sea, los Pirineos tendrán Juegos Olímpicos", aseguró el presidente del COE.

A juicio de Blanco, haber conseguido llegar a este "punto de encuentro ya es el primer éxito". "Ahora queda el trabajo conjunto para llegar al éxito final. No me preocupan nuestros rivales, sino si somos capaces de presentar nuestra candidatura en unanimidad, no en divergencia. La base del éxito de la candidatura no es la nieve ni el hielo, sino el respeto y el diálogo", añadió.

Por último, el presidente del COE ha dejado claro que el Comité Olímpico Internacional (COI) está muy pendiente de esta candidatura. "Ante el movimiento olímpico internacional tenemos que presentar las cosas por unanimidad. Este es un proyecto muy serio. Hay que ir unidos, juntos. Si estamos, pensamos y trabajamos juntos, tenemos todas las opciones de ganar, pero dependemos de nosotros mismos y de que el COI, que nos mira día a día, tenga la certeza de que haremos unos grandes Juegos", indicó.