Alejandro Blanco, sobre los Juegos de 2030: "O dejamos la política o no sacaremos la candidatura"

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, ha asegurado este viernes que hará "un último intento" para intentar que haya un acuerdo y que la candidatura conjunta entre Cataluña y Aragón para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 salga adelante, y aconsejó "dejar" la política al margen.

Así lo ha manifestado en una entrevista en Cataluña Ràdio recogida por Europa Press, después de que el presidente de Aragón, Javier Lambán, pidiera el jueves la dimisión del presidente del COE.

"O dejamos la política y nos centramos en que haya un proyecto deportivo, o no sacaremos la candidatura, Y en ese caso, el perjudicado no será una persona, será el territorio", ha advertido Blanco, que cree que se ha desencadenado una tormenta política --en sus palabras-- que no tiene nada que ver con la candidatura.

Tras asegurar que no logra encontrar una explicación a las declaraciones de Lambán, ha explicado que se hicieron seis reuniones técnicas, y que el presidente de Aragón ya conocía el reparto de las pruebas desde el primer encuentro.

Aunque ha evitado acusar a Lambán de mentir, ha asegurado que el reparto de las pruebas sale de estas reuniones técnicas y que los representantes de Aragón avalaron la propuesta: "Todo está grabado", ha avisado.

"Está lo que ha dicho cada uno y la votación final. Es imposible entender lo que está pasando. Pasar a hablar de comisarios políticos, de constitucionalismo y nacionalistas, está fuera de lo que es una candidatura deportiva", ha añadido Blanco, que no ve conveniente sacar dichas grabaciones.

Posible candidatura única de cataluña

Pese a todo, y tras la reciente visita del presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, ha subrayado que hará "un último intento" para lograr un acuerdo, dejando claro que la candidatura conjunta sigue siendo su primera opción, y que tiene previsto visitar Cataluña.

En caso de que no salga adelante, seguirán en contacto con el COI para mantener la voluntad de intentar organizar unos Juegos Olímpicos de Invierno en 2030, dejando abierta así la posibilidad de abrirse a una candidatura en solitario liderada por Cataluña.

"No se puede perder la oportunidad de hacer unos Juegos Olímpicos en España", ha recalcado Blanco, tras apuntar que cuenta con el apoyo del Gobierno y que el presidente del COI conoce la situación.

Sobre si en una candidatura en solitario de Cataluña podría sumar a países como Francia o Italia para acoger algunas pruebas, Blanco ha pedido centrarse en España y analizar qué se puede hacer aquí: "Primero tenemos que solucionar nuestro tema. Ver qué candidatura presentamos".