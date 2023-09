El tenista español Alejandro Davidovich Fokina jugará la Laver Cup, que se celebrará en Vancouver (Canadá) entre el 22 y el 24 de septiembre sobre pista dura, representando al equipo europeo, en sustitución del danés Holger Rune, ausente por lesión.

"El español Alejandro Davidovich Fokina representará al equipo de Europa en la Laver Cup en Vancouver en el Rogers Arena del 22 al 24 de septiembre de 2023. El capitán Bjorn Borg ha seleccionado al español, número 25 del ranking, para reemplazar a Holger Rune, quien se retiró debido a una lesión", anunció la competición en un comunicado oficial.

El tenista malagueño ocupa la posición 25 del ranking ATP y viene de una gran gira norteamericana en la que alcanzó las semifinales del Masters 1.000 de Toronto y la tercera ronda del US Open, y ahora tendrá la oportunidad de disputar este torneo por primera vez en su carrera. "El año pasado el equipo era increíble, me preguntaba si algún día me van a llamar si me iba muy bien el circuito", confesó.

Tras la baja de Rune, Davidovich completa un equipo formado por el griego Stefanos Tsitsipas, el ruso Andrey Rublev, el noruego Casper Ruud, el polaco Hubert Hurkacz, el francés Gael Monfils y como suplente, el francés Arthur Fils.