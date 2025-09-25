Alejandro Sanz cerrará su gira española el 24 de julio de 2026 en Marenostrum Fuengirola

Marenostrum Fuengirola ha confirmado la actuación de un nuevo artista de talla internacional como es Alejandro Sanz, que cerrará su gira española el 24 de julio de 2026 en el recinto de la ciudad malagueña junto al castillo Sohail. Alejandro Sanz ha elegido el recinto fuengiroleño para volver a encontrarse con su público malagueño después de que hayan pasado cuatro años desde su última actuación, donde realizó dos espectáculos congregando más de 30.000 personas, según han señalado desde Marenostrum. El cantante madrileño ha elegido el 24 de julio de 2026 como el día especial para Fuengirola, donde pondrá el broche de oro a la gira presentando en directo su último trabajo discográfico "¿Y ahora qué?". La venta general de entradas para el recinto fuengiroleño estará disponible el jueves 9 de octubre a las 10 horas. Tras un arranque de gira triunfal en México que consiguió el 'sold out' inmediato, el multipremiado artista español ha anunciado las fechas confirmadas de su gira mundial '¿Y Ahora Qué?' a su paso por España, que comienza el 6 de junio en Sevilla, siendo esta ciudad junto con Fuengirola las dos únicas andaluzas confirmadas hasta la fecha. En este recorrido, Sanz fusionará sus grandes clásicos con lo más reciente de su repertorio, incluyendo su nuevo trabajo, '¿Y Ahora Qué?'. Sanz destaca por la sutileza emocional de 'Palmeras en el Jardín', canción que marcó el inicio de esta nueva etapa, pasando por 'No Me Tires Flores' junto a Rels B, 'Hoy No Me Siento Bien' junto a Grupo Frontera, 'El Vino de Tu Boca' junto a Carín León o incluso con Shakira en 'Bésame', su tercer tema juntos que ha alcanzado récords en las listas de éxitos y plataformas digitales de varios países.