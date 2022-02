Alejandro Sanz cierra con el himno andaluz la entrega de distinciones del 28F que abrió al piano Manuel Alejandro

Alejandro Sanz, Hijo Predilecto de Andalucía, ha puesto con su versión del himno de la comunidad autónoma el broche de oro al acto institucional organizado por la Junta en el Teatro de la Maestranza de Sevilla con motivo del Día de Andalucía, una entrega de distinciones que ha abierto Manuel Alejandro, también Hijo Predilecto este año, con su piano y su voz para interpretar 'Háblame del mar, marinero'.

Antes de cantar, el compositor jerezano ha afirmado que "está felicísimo" y que "ha llevado Andalucía por todas partes, pero sobre todo la he llevado dentro de mí toda la vida", para añadir "llevo 70 años en Madrid y sigo hablando como hablo". "No hay dudas de que me atrae el andalucismo, lo llevo y lo pregono", ha comentado.

Alejandro, que ha sido recibido por el público con un gran aplauso, ha añadido que "esto es una barbaridad para mí" y antes de interpretar al piano y cantar 'Háblame del mar, marinero', ha explicado que ha estado en el escenario una vez en su vida, en el Teatro Zorrilla de Valladolid, "donde canturreé una canción".

"No soy cantante pero voy a ver lo que pasa", ha añadido, y ha definido esta canción "como de las más andaluzas, de esas de la luz del sur, del mar, del que no me pierdo ni un verano, gracias a Dios". "Todo está mermado a estas edades, pero el corazón no, ese sigue adelante", ha apuntado el maestro.

Tras este emotivo inicio de la gala, presentada por tercer año consecutivo por Eva González y sin limitaciones de aforo como sí ocurrió el pasado año, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, han subido al escenario para comenzar la entrega de medallas.

La primera de ellas ha sido la de las Ciencias Sociales y las Letras al diplomático y escritor Inocencio Arias, para seguir con las del Deporte al Real Club Recreativo de Tenis de Huelva, a la medalla de oro de Tiro Olímpico Fátima Gálvez y al deportista paralímpico de tenis de mesa José Manuel Ruiz Reyes.

Después de la entrega de la medallas de las Artes a la ganadora del Goya Belén Cuesta y al torero Juan Antonio Ruiz 'Espartaco', Eva González ha invitado al público a hacerse una foto vertical siguiendo las instrucciones de un código QR que había en cada uno de los asientos, un selfie que ella ha compartido con el presidente de la Junta y la presidenta del Parlamento. La sorpresa ha llegado al final de la entrega, cuando se ha podido ver un mosaico con la foto de todos los asistentes.

Tras las medallas a la Economía y la Empresa Jaencoop, a la presidenta ejecutiva del grupo empresarial Medina, Rocío Medina, y al presidente de Famadesa, Federico Beltrán, se ha entregado la Medalla a los Valores Humanos al Ejército del Aire, momento en el que la presentadora ha hecho una de sus alusiones a la invasión de Ucrania, asegurando que es en este momento, cuando "la guerra ha estallado en el este de Europa, cuando más nos acordamos de nuestros soldados, pero ellos están siempre ahí".

Reconocimiento al "esfuerzo" de la comunidad educativa por el covid

En este punto de la ceremonia de entrega han subido al escenario cuatro representantes de la comunidad educativa en reconocimiento, como ha señalado Eva González, "a lo bien que se han portado" los niños durante la pandemia y "el esfuerzo tan grande que han hecho" ellos y su profesores, porque "era importante no interrumpir las clases, incluso cuando estábamos encerrados en casa".

A continuación han recogido sus distinciones a la Solidaridad y la Concordia la Fundación Internacional Aproni y María Luis Guardiola, presidenta de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Andalucía, Andex. Y en la categoría de Investigación, Ciencia y Salud, la Universidad de Córdoba, la de Málaga y el médico e investigador José Manuel Quesada-Gómez.

Kiki Morente ha puesto la nota musical a esta gala tras la proyección de un vídeo para mostrar el talento andaluz en diferentes ámbitos como el arte, la empresa, la investigación o el deporte.

El presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes de Castro, Medalla al Mérito Medioambiental junto a la Federación Andaluza de Caza, la Fundación Cruzcampo y la diseñadora Pilar Vera, Medallas a la Proyección de Andalucía, y la Fundación Blas Infante, Medalla de Andalucía Manuel Clavero Arévalo, han sido los últimos en subir al escenario, donde a continuación se ha dado paso a Alejandro Sanz y Manuel Alejandro, artistas a los que une "Cádiz, la música y el amor por Andalucía", que han recibido sus títulos de Hijos Predilectos.

Ambos han sido recibidos con un fuerte aplauso. Manuel Alejandro ha querido "compartir" emocionado este premio "con mi mujer, que se me fue", mientras que Alejandro Sanz ha dedicado esta distinción a sus padres y a su familia, ha recordado al flamenco y ha destacado que "todo en la vida ha merecido la pena por este instante en el que me reencuentro con mi raíz más profunda".

El acto de entrega de las Medallas de Andalucía de 2022 lo ha cerrado Alejandro Sanz, que ha versionado el Himno de Andalucía y ha finalizado con un '¡Viva Andalucía!'.