Alejandro Sanz hará parada en Sevilla y Fuengirola dentro de su gira '¿Y Ahora Qué?' durante 2026

SEVILLA/MADRID, 25 Sep. 2025 (Europa Press) -

El artista Alejandro Sanz recorrerá un total de once ciudades de España con su gira '¿Y Ahora Qué?' durante 2026, después de haber recalado en Latinoamérica. Así, el cantante actuará en dos provincias andaluzas, en Sevilla y Fuengirola (Málaga). Y entre estas fechas, habrá grandes recintos: el 6 de junio comenzará en el Estadio La Cartuja de Sevilla y llegará al Riyadh Air Metropolitano de Madrid el 20 del mismo mes, mientras que en Barcelona parará en el estadio del Real Club Deportivo Espanyol el 27. El resto de fechas las completa el 12 de junio en Gijón; el 14 de junio en Bilbao; el 17 de junio en Mallorca; el 4 de julio en Gran Canaria; el 9 de julio en Murcia; el 11 de julio en Valencia; el 18 de julio en A Coruña; y el 24 de julio en Fuengirola.

Las entradas saldrán a la venta a partir del próximo 9 de octubre en la página web de Sanz, 'www.alejandrosanz.com/events'. Precisamente, con esta gira arrancó en México, donde colgó el cartel de 'todo vendido'. En este recorrido, Sanz fusionará sus clásicos con lo más reciente de su repertorio, incluyendo su nuevo trabajo, '¿Y Ahora Qué?'.