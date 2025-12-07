Alejandro Sanz. La fiesta de 'Los Escobazos' espera reunir este domingo en Jarandilla de la Vera a unas 12.000 personas

JARANDILLA DE LA VERA (CÁCERES), 7 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

La localidad cacereña de Jarandilla de la Vera celebra este domingo, 7 de diciembre, su noche más esperada, la Fiesta de Interés Turístico Nacional de 'Los Escobazos', que espera reunir a 12.000 personas.

Una fiesta que este año reconocerá con el Escobón de Oro a su "vecino más famoso", Alejandro Sanz, que se entregará a las 12:00 en el Museo de los Escobazos.

Una fiesta que espera reunir este domingo a más de 12.000 personas en torno a la magia y al poder del fuego, de los escobones, de las danzas y los cánticos, que resuenan con un poder que propicia el hermanamiento entre unos y otros.

Las actividades de 'Los Escobazos' comenzarán a las 12:00 con la entrega del 'Escobón de Oro' de Alejandro Sanz, para trasladarle el cariño de esta localidad cacereña: "No será un grammy, pero es la muestra del cariño de la gente", apuntan desde la organización.

A lo largo de la jornada irán desarrollándose actividades como la tradicional Petición de la Rosca, que tendrá lugar a las 16:00 a cargo de los mayordomos de la Virgen de la Inmaculada Concepción, a las que seguirá, a las 17:00, la Santa Misa y Novena en la Iglesia Parroquial Santa María de la Torre.

Posteriormente, a las 18:00 tendrá lugar la representación de la bajada de los caberos de la sierra, hasta que comienza, en torno a las 19:00, la quema de Los Escobazos, con la que se inicia esta Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Ya a las 21:00, al repique de las campanas, tendrá lugar la procesión del Estandarte de la Inmaculada Concepción, que saldrá de la Iglesia Parroquial Santa María de la Torre, e irá encendiendo las hogueras a su paso.