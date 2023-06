Alejandro Sanz, Mónica Naranjo, David Bisbal, UB40, Loquillo, El Drogas y Fangoria, en Magdalena en Vivo

Se celebrará del 24 al 29 de julio, coincidiendo con la Semana Grande de Santander

Alejandro Sanz, Mónica Naranjo, David Bisbal, UB40, Loquillo, El Drogas y Fangoria serán los cabezas de cartel este próximo verano del festival Magdalena en Vivo 2023, que celebrará su tercera edición en Santander del 24 al 29 de julio, coincidiendo con las fiestas de la Semana Grande.

El festival incluirá también las actuaciones de otros artistas y grupos como Revólver, Nancys Rubias o Julia Medina, entre otros, ha indicado Mouro Producciones en nota de prensa.

El evento se desarrollará en el recinto ubicado en la Campa de La Magdalena de Santander y pondrá a la venta el próximo martes, 6 de junio, a partir de las 12.00 horas, los tipos de abono para los conciertos, a precios reducidos durante eñ lanzamiento, así como los tipos de entradas de día.

El festival arrancará el lunes 24 de julio con un concierto solidario protagonizado por Loquillo y El Drogas, que se encuentra en plena gira de aniversario por los 40 años de Barricada.

El Drogas es el proyecto definitivo en el que Enrique Villarreal da rienda suelta a sus composiciones actuales, tras toda una vida dedicada a la música.

Una noche en la que compartirá protagonismo con Loquillo, que continúa con su gira 'El Rey', que dio comienzo en 2022 y con la que interpreta con la banda al completo sus canciones más emblemáticas.

Con una trayectoria que va de la década de los años 80 a la actualidad, recientemente presentó su último trabajo discográfico, 'Diario de una tregua'.

La segunda jornada del festival Magdalena en Vivo se celebrará el miércoles 26 de julio con la banda británica UB40 y Revólver.

UB40 siempre ha sido un grupo que se ha caracterizado por sus ritmos de marcado compromiso social y político. Los ocho integrantes de la banda, Alistair Campbell, James Brown, Robin Campbell, Norman Hassan, Earl Falconer, Michael Virtue, Brian Travers y Astro son amigos desde la infancia.

UB40 lanzó su primer álbum, 'Singing Off', y creó la compañía discográfica DEP International, donde publicó 'Present Arms in Dub'. Sin embargo, fue en 1983 cuando logró su primer gran éxito con una versión del tema 'Red Red Wine' de Neil Diamond.

En 1993, después de un paréntesis, lanzó el disco 'Promises and Lies', en el que incluyó su famoso tema '(Can't Help) Falling in Love With You'. En 1997, publicó 'Guns in Ghetto', en el que mostró su particular estilo de reggae que tanto éxito les ha traído.

Compartirán escenario esa noche con Revólver, el grupo de Carlos Goñi, con canciones tan populares como 'El roce de tu piel', 'Si es tan solo amor' o 'El Dorado'.

Este productor, arreglista, compositor, guitarrista y cantante presentará su duodécimo álbum de estudio, 'Adictos a la euforia', con canciones y sonidos que le han marcado como compositor.

Además, la tercera jornada del festival se celebrará el jueves 27 de julio y tendrá como cabeza de cartel a David Bisbal, que compartirá escenario esa noche con la joven cantante Julia Medina.

En 2023, además de un nuevo álbum, visita una docena de ciudades españolas como Santander con 'Me siento vivo tour 2023', que le llevará a continuación hasta Latinoamérica.

Su compañera en la jornada será Julia Medina, una cantante y compositora gaditana que saltó a la fama tras su exitoso paso por el programa Operación Triunfo en 2018, en el que quedó entre los cinco finalistas.

Tras su álbum debut, 'No dejo de bailar', la joven artista presenta su esperado segundo disco, 'Epicentro', del pop en castellano con pinceladas de rock.

La cuarta jornada del festival será el viernes 28 de julio y contará con las actuaciones de Nancys Rubias, Fangoria y Mónica Naranjo.

Mónica Naranjo ha vendido más de diez millones de discos en todo el mundo y entre los premios y reconocimientos musicales que atesora a lo largo de su carrera destacan sus tres World Music Awards, que la convierten en la cantante española con más galardones en esta categoría.

Respecto a Fangoria, se trata de la banda de música electrónica formada en 1989 por Alaska y Nacho Canut, que cuenta en su discografía con un arsenal de grandes éxitos, como 'Dramas y comedias', 'No sé qué me das' y 'Espectacular', sin olvidar los temas clásicos de Alaska y Dinarama, que enriquecen sus directos.

El dúo se encuentra presentando 'Ex profeso', la tercera entrega de la trilogía de EP que se plantearon al salir del confinamiento, tres colecciones de cuatro o cinco canciones cada una.

Por su parte, Nancys Rubias es el grupo de electrónica, pop, dance y glam liderado por Mario Vaquerizo, que juega con las referencias de un mundo paralelo en el que reinan el trash, la serie B, las vedetes, la España profunda, lo superficial y la movida, y cuyo último disco han bautizado como 'Marcianos Ye-Yés'.

El cierre del festival Magdalena en Vivo 2023 será el sábado 29 de julio con la jornada de clausura, que tendrá como protagonista a Alejandro Sanz, con su nueva gira internacional 'SANZ en Vivo'.

Sus últimos lanzamientos incluyen temas como 'Nasa', con Camilo; 'La Despedida', incluida en la banda sonora original de la película 'Bullet Train' y 'Soy', junto a Eros Ramazzotti.

Ofrecerá un espectáculo muy especial con motivo del Año Jubilar Lebaniego 2023, con canciones como 'Amiga mía', 'Corazón partío' o 'El alma al aire'.

Abonos y entradas

Los diferentes abonos y las entradas de día se pondrán a la venta el 6 de junio, a partir de las 12.00 horas, en la web oficial www.magdalenaenvivo.com, así como en los canales de venta de El Corte Inglés y en la página www.conciertosdecantabria.com.

El concierto solidario protagonizado por Loquillo y El Drogas tendrá entradas en zona general desde 10 euros, mientras que para la jornada en la que actúan UB40 y Revólver se podrán adquirir por 35 euros.

Ese mismo precio tendrán las entradas para los conciertos de Mónica Naranjo, Fangoria y Nancys Rubias, igual que los de David Bisbal y Julia Medina, mientras que la jornada de Alejandro Sanz las entradas están a la venta desde 50 euros.

También se pueden adquirir las entradas VIP a diferentes precios. Por otra parte, el Abono General está a la venta desde 69 euros y da acceso a la zona de césped los cinco días del festival, mientras que en el caso del Abono VIP sale a la venta desde 150 euros en su oferta de lanzamiento y da acceso los cinco días del festival a la Zona VIP.

Este espacio tiene una entrada exclusiva y sin colas, carpas cubiertas, zona de descanso, baños privados, acceso a primera fila durante los conciertos y barra con precios reducidos en bebida y comida.

Además, existe la posibilidad de adquirir las entradas y abonos con el Bono Cultural Joven del Gobierno de España, con el Bono Cooltura Joven del Gobierno de Cantabria y con el Bono Cultura de la Fundación Santander Creativa, que permitirán disfrutar de diferentes descuentos y promociones.

