Alejandro Sanz, primer gran artista confirmado para el Granca Live Fest 2026

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 25 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Granca Live Fest 2026 ha anunciado este jueves el primer gran artista confirmado del cartel de su quinta edición, que será Alejandro Sanz, que será una "apertura de lujo para el mayor" festival de música de Canarias. Con más de 25 millones de discos vendidos en todo el mundo, 22 Latin GRAMMYs y cuatro GRAMMYs, Alejandro Sanz es el artista español más premiado de la historia, con canciones que se han convertido en himnos, tales como Corazón Partío, Amiga mía o El Alma al Aire, que "han marcado generaciones", mientras su nueva etapa artística "lo muestra más libre, creativo y vigente que nunca", según ha informado la organización del festival en nota de prensa.

El día elegido para el regreso de Alejandro Sanz a Gran Canaria, tras una década sin actuar en la isla, será el sábado, 4 de julio, para ofrecer un "concierto irrepetible" en el Estadio de Gran Canaria, el de mayor capacidad y proyección del archipiélago. Su regreso, indican, se enmarca dentro de su gira mundial, titulada '¿Y Ahora Qué?', tras el éxito en México y Latinoamérica en ventas y con nominaciones a los Latin Grammy 2025 por su último trabajo.

En esta nueva gira, Sanz fusiona sus clásicos de siempre con lo más reciente de su repertorio, incluyendo canciones de su álbum ¿Y Ahora Qué?, que supera los 120 millones de streams globales e incluye colaboraciones con artistas como Shakira, Rels B, Grupo Frontera y Carín León. Se convierte en una "oportunidad única", subrayan, para disfrutar de la evolución artística de un icono que continúa batiendo récords a nivel internacional.

En cuanto al Granca Live Fest, desde su nacimiento en 2019, se "ha consolidado como el festival de música más importante" de Canarias, atrayendo cada año a decenas de miles de asistentes y posicionando al archipiélago en sintonía con los grandes festivales internacionales. Al respecto, apuntan que cada edición "refuerza" su proyección y lo confirma como una "cita imprescindible" para artistas de primer nivel y público de todo el mundo. Para este 2026, el festival ambiciona que sea su edición "más grande hasta la fecha".